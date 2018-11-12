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    Заболотный: «Ссылаться на усталость не в стиле «Зенита», но первый тайм мы провалили»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный признал закономерность поражения от ЦСКА в игре 14-го тура РПЛ, но не стал списывать все на усталость из-за сложного календаря.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    — Первый тайм провалили. Соперник был свежее, лучше нас. Второй тайм провели лучше, но не забили.

    — Были готовы к тому, что ЦСКА так мощно начнет игру?

    — Понятное дело, все готовятся к дерби. Оба соперника выходят на поле с максимальной самоотдачей.

    — После матча Семак сказал, что команда находится в конце тяжелого цикла и чувствует себя очень уставшей. Как оцените эти слова?

    — Да, у нас сложный календарь, но у ЦСКА примерно такой же. Ссылаться на усталость не в нашем стиле. Самое главное то, что показала игра. Во втором тайме мы выглядели лучше, но, к сожалению, проиграли.

    — Узнав о вызове в сборную, были воодушевлены? Сейчас настроение чуть испортилось?

    — Конечно, когда проигрываешь, то настроение портится. С завтрашнего дня все забудется и начнется снова.

    — Как поражение повлияет на борьбу в чемпионате? «Зениту» будет сложнее удержаться на первом месте?

    — Почему? Мы остались на первом месте. Одна игра ничего не решает. В следующем матче будем тоже играть на победу. Либо мы отрываемся вперед, либо не даем соперникам подойти к нам.

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.11.2018 10:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 13 ноября 2018, 00:23

      да ничего, не переживайте, лишь бы не было войны

      2
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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов > Zubo 13 ноября 2018, 16:06

      Продолжайте расслабляться и Спартак снова станет чемпионом

      2
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      Рейтинг: -5

      Govy > Кафель Безмозгов 13 ноября 2018, 16:31

      Лет этак через четырнадцать....

      1
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      Рейтинг: -5

      Govy 12 ноября 2018, 22:41

      Играли конечно уныло.....понятно-устали.....фора есть.....дома поиграйте прилично,после каникул удачи)и зека своего вынимайте .....без него как то грустно иногда

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 12 ноября 2018, 22:23

      У большинства это не усталость, а нахаркательное отношение к своей работе...........

      0
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan 12 ноября 2018, 20:20

      Следующую игру не провалите, дурни!

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 ноября 2018, 18:17

      ЦСКА то-же играет на три фронта. Зенит встал, игры нет уже на протяжении нескольких игр. Опять одно и то-же, команда становится заложником настроения дармоедов-псевдолидеров. Команду срочно надо встряхнуть, валить всё на усталость это абсурд.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 16:35

      В первом тайме вы не усталость демонстрировали, а футбольную тупость. При высоком прессинге соперника на половине "Зенита", затевали короткую перепасовку поперечными передачами и назад воротнику, а некоторые мастеровитые ещё обводкой занимались вблизи своей штрафной так и в ней самой...

      1
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      Рейтинг: +772

      FCTB 12 ноября 2018, 16:26

      Вы не первый тайм провалили, вы уже несколько матчей к ряду проваливаете. Анжи, Динамо, ЦСКА, не смотря на победы и ничью с Бордо, Крыльями. Играть нужно, а не забивать на все.
      Посмотрите на ЦСКА, состав молодой а катал вас миллионеров. Просто давно пора сделать так провели плохо 1 игру -10% вторую игру -20% и так далее .

      0
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      Рейтинг: +76

      Наш 12 ноября 2018, 15:56

      Длинна у Семака скамейка, а играть некому. Если не бездарный, то уставший или убогий.

      1
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      Рейтинг: +187

      maxpav 12 ноября 2018, 12:45

      Как не в стиле Зенита? А как же слова вашего ГТ об усталости команды? Идиотизм процветает! Наверно поэтому игрок с деб рожей заявляет о " дерби" в игре между команд из двух РАЗНЫХ городов.

      0
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус 12 ноября 2018, 12:33

      Пусть кто-нибудь объяснит Заболотному, что матч ЦСКА-Зенит не является дерби.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Бенедиктус 12 ноября 2018, 16:31

      Попробуй ему объяснить во что он играет ?...

      1
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