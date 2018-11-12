Заболотный: «Ссылаться на усталость не в стиле «Зенита», но первый тайм мы провалили»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный признал закономерность поражения от ЦСКА в игре 14-го тура РПЛ, но не стал списывать все на усталость из-за сложного календаря.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

— Первый тайм провалили. Соперник был свежее, лучше нас. Второй тайм провели лучше, но не забили.

— Были готовы к тому, что ЦСКА так мощно начнет игру?

— Понятное дело, все готовятся к дерби. Оба соперника выходят на поле с максимальной самоотдачей.

— После матча Семак сказал, что команда находится в конце тяжелого цикла и чувствует себя очень уставшей. Как оцените эти слова?

— Да, у нас сложный календарь, но у ЦСКА примерно такой же. Ссылаться на усталость не в нашем стиле. Самое главное то, что показала игра. Во втором тайме мы выглядели лучше, но, к сожалению, проиграли.

— Узнав о вызове в сборную, были воодушевлены? Сейчас настроение чуть испортилось?

— Конечно, когда проигрываешь, то настроение портится. С завтрашнего дня все забудется и начнется снова.

— Как поражение повлияет на борьбу в чемпионате? «Зениту» будет сложнее удержаться на первом месте?

— Почему? Мы остались на первом месте. Одна игра ничего не решает. В следующем матче будем тоже играть на победу. Либо мы отрываемся вперед, либо не даем соперникам подойти к нам.