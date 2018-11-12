Иванович: «Дзюба был травмирован и до матча»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал травму форварда команды Артема Дзюбы после игры с ЦСКА в Москве.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Артем Дзюба получил повреждение. Что с ним? Есть ли какой-то прогноз от врачей?

– Дзюба был травмирован и до матча, он старался, сделал все, чтобы выйти на поле. Это доказывает его настрой и желание. Может быть, пропустит матчи сборных. Мне сложно сказать, я не врач.

– Есть ли у «Зенита» зависимость от Дзюбы?

– Назовите мне хоть одну команду в мире, где игра не зависит от нападающих.