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    Иванович: «Дзюба был травмирован и до матча»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал травму форварда команды Артема Дзюбы после игры с ЦСКА в Москве.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Артем Дзюба получил повреждение. Что с ним? Есть ли какой-то прогноз от врачей?

    – Дзюба был травмирован и до матча, он старался, сделал все, чтобы выйти на поле. Это доказывает его настрой и желание. Может быть, пропустит матчи сборных. Мне сложно сказать, я не врач.

    – Есть ли у «Зенита» зависимость от Дзюбы?

    – Назовите мне хоть одну команду в мире, где игра не зависит от нападающих.

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.11.2018 10:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +616

      smersh45 12 ноября 2018, 15:15

      зачем на игру ставить травмированного игрока?что бы усугубить травму или поиграть вне игры , отбыть время ?

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС > smersh45 12 ноября 2018, 16:50

      А кого ставить? Заболотный не уровень команды, которая хочет биться за чемпионство.

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > smersh45 12 ноября 2018, 21:54

      Чтобы иметь шанс не проиграть. Если бы не Маркизио, может быть и сгоняли бы ничейку. Дзюба все же защиту лошадиную напрягал, а без него Зениту вообще ловить нечего. Кроме того Семак знал, что в сборной Дзюбу все равно доломают. Даже я писал еще две недели назад, узнав что у него рецидив колена, что если даже Германию Дзюба переживет, то на Швеции сломается 100% и до конца года. А так есть шанс поставить его на ноги к декабрю.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Вомбат 13 ноября 2018, 00:33

      непонятно на кого расчитывает семак

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