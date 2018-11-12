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    «Ювентус» хочет вернуть Видаля

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль в скором времени может вернуться в итальянский чемпионат, где он ранее выступал в составе «Ювентуса».

    Чилийский полузащитник перешел в каталонский клуб прошедшим летом из «Баварии». Сумма трансфера оценивается в 20-25 миллионов евро. На данный момент он выходил на поле лишь девять раз, дважды – в стартовом составе.

    Руководства «Ювентуса» рассматривает возможность приглашения Видаля, который выступал в составе туринцев с 2011 по 2015 год. С «Юве» он четыре раза становился чемпионом Италии, выиграл три Суперкубка и один Кубок страны.

    Наш новый подкаст – про суперлигу и конфликт топ-клубов с ФИФА. Про «Ювентус» там тоже есть:

    Источник: Calciomercato

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    12.11.2018 10:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 12 ноября 2018, 17:27

      Игрок хороший , но платить деньги за игрока в таком возрасти ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 12 ноября 2018, 13:22

      Да,за одно узнает кто такой Роналду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 ноября 2018, 11:18

      нахер его

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 12 ноября 2018, 10:22

      Пусть берут

      0
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