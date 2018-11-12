«Ювентус» хочет вернуть Видаля

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль в скором времени может вернуться в итальянский чемпионат, где он ранее выступал в составе «Ювентуса».

Чилийский полузащитник перешел в каталонский клуб прошедшим летом из «Баварии». Сумма трансфера оценивается в 20-25 миллионов евро. На данный момент он выходил на поле лишь девять раз, дважды – в стартовом составе.

Руководства «Ювентуса» рассматривает возможность приглашения Видаля, который выступал в составе туринцев с 2011 по 2015 год. С «Юве» он четыре раза становился чемпионом Италии, выиграл три Суперкубка и один Кубок страны.

Наш новый подкаст – про суперлигу и конфликт топ-клубов с ФИФА. Про «Ювентус» там тоже есть: