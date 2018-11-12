Тиаго Силва: «ПСЖ» победил «Монако» 4:0, но играл очень плохо»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва остался недоволен крупной победой своей команды над «Монако» в матче 13-го тура французского чемпионата.

«Да, мы победили со счетом 4:0. Но, думаю, мы играли очень плохо. Честно говоря, было сложно.

Каждая игра перед паузой на матчи сборных получается такой сложной. Но мы довольны результатом и тем, что довели серию побед до 13 подряд.

Нам предстоит еще больше работать, чтобы выиграть и следующие матчи. Наш настрой не был таким же, как в Неаполе. Тем матчем я очень доволен, хотя мы сыграли лишь вничью», – считает бразилец.

Матч 13-го тура французской Лиги 1 «Монако» – «ПСЖ» завершился со счетом 0:4.