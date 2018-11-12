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    Тиаго Силва: «ПСЖ» победил «Монако» 4:0, но играл очень плохо»

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва остался недоволен крупной победой своей команды над «Монако» в матче 13-го тура французского чемпионата.

    «Да, мы победили со счетом 4:0. Но, думаю, мы играли очень плохо. Честно говоря, было сложно.

    Каждая игра перед паузой на матчи сборных получается такой сложной. Но мы довольны результатом и тем, что довели серию побед до 13 подряд.

    Нам предстоит еще больше работать, чтобы выиграть и следующие матчи. Наш настрой не был таким же, как в Неаполе. Тем матчем я очень доволен, хотя мы сыграли лишь вничью», – считает бразилец.

    Матч 13-го тура французской Лиги 1 «Монако» – «ПСЖ» завершился со счетом 0:4.

    Источник: AFP

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    12.11.2018 09:44
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    Комментарии171
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 ноября 2018, 23:45

      А мы довольны счётом, а игра ещё будет. И довольны тем, что на французской площадке есть место для нашей базы... )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 00:33

      (с) Тиаго Силва остался недоволен... я очень доволен...
      Похоже, закопался по жизни бразик..))
      То - не так, это - не эдак!..))
      Переходил бы в Чертаново!.. Вот бы оттянулся!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 15 ноября 2018, 08:04

      Он у нас уже бывал в Динамо, но так и не сыграл, заболев туберкулёзом. Наши врачи его хоть вылечили. Ему уже скоро заканчивать 34 года.

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 08:09

      всем салют!
      за что мы любим францию - да за то что её никто не любит!
      здесь всегда свободно)

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 ноября 2018, 08:11

      Привет, Андрюша ! Это точно,здесь всегда можно уединиться для семинара.)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 08:13

      )) ну да, дерби с Люберцами незабываемое впечатление)

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 08:14

      придётся продолжить попозже, я пока убежал..

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 ноября 2018, 08:14

      В Подмосковье теперь много команд для дерби.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 ноября 2018, 08:15

      Удачи.Через час и я на выход, к дочери с внучкой поеду.

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 08:50

      (с) у нас уже бывал...
      Помню, помню... Приехал, покашлял, подлечился и уехал подниматься в "Флуминенсе"... Тут-то ему и попёрло...

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 08:54

      (с) я пока убежал...
      Забегай... Даже марафонцы забегают на пункт дополнительно питания... Нальем в уши, накидаем в глаза, угостим новым, старым и нудным...))

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 15 ноября 2018, 08:59

      Привет, Андрей ! Потом попёрло, действительно. Но уже карьера на закате.

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 09:02

      Приветствую, Олег!..
      Сегодня вечером, возможно, будут не плохие матчи в Бельгии и Хорватии... К исходу дня, думаю, здесь и соберёмся... А так все в рассыпную... До связи, буду иногда заходить...

      5
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      Рубик Докоян > insider_retro 15 ноября 2018, 09:08

      В товарняках, возможно особо не будут упираться, а в играх Лиги наций есть шанс на интересные игры. Посмотрим как всё будет. Скорей всего после обеда и к вечеру будет и у нас веселей. Тоже уже пошёл собираться в дорогу.

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 10:33

      (с) нальём в уши

      кто сегодня на разливе? ....да я не против, для того и уши что бы в них лить, лиж бы не бодяжили)

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 10:43

      (с) кто сегодня на разливе...
      Куратор-модератор заявлен в заглавном комменте, а остальные наливают и насыпают - кто во что горазд!..))
      Качество наливки регулирует каждый наливающий, хотя здесь имеются признанные мастера купажирования...))

      6
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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 10:46

      (с) в подмосковье много команд для дерби

      внутримкадыши усиленно готовятся

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 10:51

      мне даже анекдот про дискотеку в концлагере вспомнился, про то как диджей Ганс прокрутит два свеженьких пулемётных диска )
      тема 7/40 никуда не уходит)

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 15 ноября 2018, 11:20

      не помню с какого момента мне опротивели "клубники".... наверно с того когда понял, что эта "база" гламурных ублюдков, которых всех надо прям на входе пи...з..д..ить

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 15 ноября 2018, 12:51

      к гламурным никогда симпатии не питал, но по клубам шлялись...
      там шобла разная собирается, но в целом обстановка розово -фиолетовая... к моему окрасу совсем не подходит.
      хотя я понял что ты в общем про другое... возможно с чатом связано

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 15 ноября 2018, 14:26

      ну сейчас модно быть деловым. коммерсант на коммерсанте... где ж столько лохов взять, от которых будет прибыль

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 15 ноября 2018, 14:58

      посидим Толян, покурим, подождём когда декорации сменятся.
      в этой пьесе мы не задействованы. да и нахер надо нам об это мараться

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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 15 ноября 2018, 15:21

      Добрый день всем! Дело идет к закату.

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      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 15:27

      (с) дело идёт к закату

      смотря что ты под этим имеешь ввиду))
      у нас так вроде ещё не скоро)

      привет Сань !

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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 15:28

      Привет, Саша и всей честной компании !

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      zigbert > Project Бабангида 15 ноября 2018, 15:35

      Привет Андрей! Солнышко у нас садится.

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      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 15:38

      Привет Олег! Вот сейчас натолкнулся на статистику игр со сборной Германии. Всего было 6 игр. 5 проиграли и одна ничья.

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      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 15:43

      (с) солнце садится

      нам это ближайшие часа два ещё не грозит)
      да я вообще как упырь, с наступлением темноты только активизируюсь)

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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 15:45

      Ну это со сборной России, сборная СССР чаще с ними играла и есть победы. Но в основном мы были их клиентами.

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      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 15:46

      (с) ...и одна ничья

      да это мы им просто фору даём)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 ноября 2018, 15:46

      Ты молод и темнота друг молодёжи, а нам уже не разглядеть в темноте... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 15:50

      (с) ты молод

      шинник утверждает что я - super star ))

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      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 15:51

      Я что хочу сказать. Мне почему то запомнилась та ничья 2:2 ,играли в Германии. У немцев был не основной состав. В нашей команде играл Семак ,так он раз 5 выходил один на один с вратарем но реализовал только один выход.

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      zigbert > Project Бабангида 15 ноября 2018, 15:54

      При сегодняшнем соотношении сил ,мы ни в чем не уступаем немцам. Беспокоит только отсутствие ведущих игроков.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 ноября 2018, 15:54

      ))) И супер стар бывает стар... ( пишу кириллицей, чтобы быстрей )

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      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 15:56

      (с) раз пять выходил с вратарём... забил один..

      можно сказать что КПД не впечатляющее, но с другой стороны, количество всё же переросло в качество))

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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 15:57

      Я только хорошо помню ничьи сборной СНГ с Германий и Голландией на ЧЕ в 1992г. А остальные игры как-то стёрлись А вот со сборной СССР на ЧМ в 1966г. на ЧЕ в 1972г. на ОИ с в 1988г помню хорошо.

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      zigbert > Project Бабангида 15 ноября 2018, 16:00

      При таких моментах надо было выигрывать.

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      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 16:05

      я бы на его месте все пять засрал )

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      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:05

      Да я с тобой согласен. Что то стирается из памяти что то остается. ЧМ1966г почему то запомнился хорошо. ЧМ 1970г помню финал Бразилия - Италия 4:1. Болел конечно за итальянцев.

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      zigbert > Project Бабангида 15 ноября 2018, 16:07

      К сожалению нас с тобой там не было. Конечно помогли бы.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:08

      (с) я только хорошо помню....

      нифига Олег ты в глубину ушёл..!! это же ещё было в прошлом веке)
      я хоть и "супер стар" но в проект ещё точно не входил)

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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 16:09

      Мне эти чемпионаты запомнились вплоть до 1986г. Потом 1990г. и 1994г как-то совсем в памяти не отложились. А с 1998г. уже помню последующие чемпионаты.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 ноября 2018, 16:11

      Я не знаю кого из современных рокеров так ещё называют, но многие ещё живы из моего детства и им сейчас 70 и более лет.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:15

      роке- н- рол ещё жив, хоть и судороги))

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      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:16

      Мне еще врезался в память ЧМ1974г.в Германии ,когда блистали голландцы. Объективно они были сильней немцев ,но видимо это был просто не их день. На том чемпионате они крушили всех подряд ,досталось и бразильцам 2:0. В те годы они показали футбол будущего.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 ноября 2018, 16:18

      Старики ещё лабают и дают гастроли.

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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 16:19

      Та сборная Голландии это была команда мечта, но и немцы были хороши того периода.

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      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:24

      Потом пошел период аргентинцев. Хорошие в ее составе были игроки. Не то что сейчас ,вроде бы и звезды есть но командной игры нет.

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      zigbert > Project Бабангида 15 ноября 2018, 16:26

      Андрей а какую музыку ты предпочитаешь?

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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 16:26

      Тогда там и тренеры в сборной были под стать игрокам, не то, что сейчас. Месси всем рули и решает.

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      insider_retro > shlomo 15 ноября 2018, 16:29

      (с) сомневаться в своей адекватности...
      Привет, Толя!..
      Прочь сомнения!..))
      Есть люди, которые тебе это подтвердят безоговорочно!..))

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      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:31

      Да тренеры были сильные. И команда смотрелась.

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      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 16:32

      (с) с наступлением темноты только активизируюсь...
      Андрик, ты немного активности и на светлое время оставляй!..))
      Хотя звёзды, особенно, super star, лучше сверкают в ночи!..))

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      insider_retro > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:34

      (с) нам уже не разглядеть в темноте...
      От наших прозорливых глаз не укроется хорошее и значимое, а на поганое и никчёмное и при дневном свете смотреть не стоит!..))

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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 16:35

      Таких денег не получали и понтов не было, как у нынешних звёзд и звездунов.

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      zigbert > insider_retro 15 ноября 2018, 16:35

      Привет Андрей! Мы тут всей компанией собрались на футбол Германия Россия. Черчесов готовит очередной сюрприз.

      3
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 15 ноября 2018, 16:38

      Привет, Саша!..))
      (с) собрались на футбол... очередной сюрприз...
      Нынче я в полной готовности смотреть, болеть, лупатиться, хвалить и хаять!..))
      По мне, так лучше без сюрпризов, но с положительными эмоциями!..))

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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 15 ноября 2018, 16:40

      В темноте ,очертанья тают ,тают в темноте.
      Я ищу губами губы, только понимаю что не те.

      3
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 15 ноября 2018, 16:42

      Даже трудно предугадать по какому сценарию пойдет игра.

      4
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 16:45

      Сейчас если аргентинец ,значит высокий контракт ему подавай.

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 15 ноября 2018, 16:46

      (с) по какому сценарию...
      На фиг все сценарии, - пусть режутся, бьются и колбасятся!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 16:50

      (с) какую музыку слушаешь
      ооо Саня..! такого извращенца тут поискать..! в начале как и все слушал всё что вокруг себя слышал, но уже в раннем возрасте, решил не отставать от взрослых, и начал втягивать в себя рок, и категорически поделил всё на попсу и не попсу... дальше больше... слушал опять же всё но внутри себя всё равно делил, на пустое и не пустое( уже где то дошло, что и рок может быть фуфлом). пришло время рэпа.. вникал и в него ... но там вообще всё запущенно.. если рок ещё смог что то выдать на гора, то в рэпе есть только две три величины, которые никто кроме меня не слушает, и рэпом это можно назвать с натяжкой, скорее анти- рэп!
      я внимательно изучал на сколько позволяло понимание историю музыки, как и кино, и пришёл к выводу, что при общей деградации (созданной я полагаю искусственно) , есть одиночные особи, сумевшие, убить в себе дракона, и писать смело от себя, полагаясь только на внутренние ощущения. но о них газеты не пишут, на радио не зовут, и об ти - ви они тоже не запачканы..
      не знаю смогли , ответить на вопрос, но лучше я вряд ли смогу .
      а в общем слушаю всё, не гнушаюсь

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      zigbert > insider_retro 15 ноября 2018, 16:50

      Пусть бьются и режутся ,только без травм.

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      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 16:51

      (с) хотя звёзды типа... лучше... ночью

      днём что бы быть заметней , я наоборот притухаю)
      два разных "звёздных" режима
      то что прокатывает ночью не прокатывает днём )

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      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 16:53

      (с) писать смело от себя...
      Пожалуй, писать, говорить, снимать и что-то делать "от себя", могут позволить себе не многие люди... Это личности, способные разгонять свою волну, в не кататься на волна, ублажая других!..))
      Но такие, как ты сказал выше, не в почёте у бомонда, тусовки и СМИ...

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      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 16:54

      (с) два разных "звёздных" режима...
      Как я понимаю, слово "режим" для тебя, вообще, не приемлемо!..))

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      zigbert > Project Бабангида 15 ноября 2018, 16:55

      Ответ полный и понятен. Хотелось бы еще по конкретней. Только без этих длиннот.

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      insider_retro > zigbert 15 ноября 2018, 16:56

      (с) только без травм...
      Если будут рубиться, то без травм не обойтись...
      А если будут исполнять бесконтактный балет, то эта движуха будет не интересна и будет удручать своей пассивностью...

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      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 16:57

      грузанул я похоже Саню Андрес)
      "не в почёте у бомонда" , это мягко сказано ..
      бомонд истребляет ростки этих проявлений

      больше пока ничего не скажу, в офис ехать надо

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      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 16:58

      (с) без длиннот

      хорошо Сан. только чуть позже

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      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 17:01

      (с) грузанул я похоже...
      Ты высказался, а мы почитали!..
      Всё нормуль, каждый себе уяснил необходимое и оценил сказанное...

      Меня вызывают на кухню, оттуда тянет всякими вкусностями..))
      Пойду что-нибудь погрызу и посмакую!..))

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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 17:01

      Сейчас всем бабки платят чумовые, таковы нынешние реалии.

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      zigbert > insider_retro 15 ноября 2018, 17:04

      Футбол конечно не балет и те кто боится травм ,пусть выбирают себе профессию другую. Хотел было с легкой руки посоветовать депутатскую должность. Только там тоже бывают стычки ,похожие на кулачные бои.

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      Рубик Докоян > insider_retro 15 ноября 2018, 17:06

      Ранний ужин или поздний обед ?... )))

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      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 17:06

      Олег. А по сегодняшнему матчу какие ощущения?

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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 17:09

      От нашего состава трудно что-то ожидать. Стараться будут, но даже с нынешней Германией будет тяжко. Только, если сам характер товарняка будет миролюбивым и немцы особо не будут напрягаться. А так должны нам отгрузить.

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      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 17:16

      С турками и со шведами в последних матчах смотрелись прилично. Но травмы ряда игроков ,не дают уверенности в этом матче.

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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 17:21

      Вот именно, но и игры были официальными -- Лига наций. Вот со шведами уже надо будет выкладываться, а здесь наигрывать некоторые связи, проверить новичков и главное не получить травм. Их и так уже достаточно.

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      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 17:31

      Не слышал еще весь состав но в воротах будет Лунев.

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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 17:37

      Ну мы же знаем кого не будет в этой игре из-за травм. В нападении новое сочетание, получится или нет, посмотрим.

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      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 17:48

      В нападении у нас в наличии ,Заболотный ,Чалов и Ари. Кого из них поставит Черчесов скоро узнаем.

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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 17:51

      Я бы пробовал Чалова и Ари. Кто и что из себя представляет Заболотный мы знаем. Он в РПЛ не тянет абсолютно, а на уровне сборных, да ещё с немцами и подавно. Выпустить в концовке для давления в штрафной на втором этаже и только.

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      Рубик Докоян > shlomo 15 ноября 2018, 17:54

      Ща найду состав и свою основу назову.)))

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      Рубик Докоян > shlomo 15 ноября 2018, 18:01

      Лунёв, Рауш, Джикия, Нойштедтер, Кудряшов, Зобнин, Кузяев, Ерохин, Ионов (А. Миранчук) Чалов, Ари. Это если с двумя напами. Если с одним, то Ари сразу.

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      Рубик Докоян > shlomo 15 ноября 2018, 18:03

      И Дрекслер ещё писали, кажется. Но всё равно там парни мастеровитые и техничные.

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      Рубик Докоян > shlomo 15 ноября 2018, 18:05

      Я тоже думаю Что насытит середину поля и одному напу будут помогать Ионов и А. Миранчук. Ари хоть продавить может и зацепиться за мяч, Чалову с его фактурой будет тяжело.

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      Рубик Докоян > shlomo 15 ноября 2018, 18:10

      Давайте прогуляйтесь. Только бы не играл бы с тремя ЦЗ, иначе нам там настучат. )))

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      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 18:11

      Чалов и Ари пожалуй по мастеровитей Заболотного. Но Заболотный может пригодится при игре вверху.

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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 18:14

      Вот тут говорят, что Рома Зобнин травмирован и не будет играть, тогда Газинский будет играть. И скорей Миранчука в основе не будет, а тем более, если будет 5 защитников.

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      insider_retro > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 18:17

      (с) Ранний ужин?...
      Скорее, поздний обед, ибо ужина у меня, как такового - нет!.. Так, - плюшки, чайки, холодцы, пирожки, - на сон грядущий!..))

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      insider_retro > shlomo 15 ноября 2018, 18:19

      (с) у нас забивать будет...
      А про это разговоров и нет...
      Мы будем подавлять атлетизмом, патриотизмом и нацеленностью на ворота!..))

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      insider_retro > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 18:21

      (с) там парни мастеровитые и техничные...
      Наши тоже не лыком шиты...
      На наших огородах плавили технику и ковали мастерство!..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 15 ноября 2018, 18:28

      Ясно. Я сейчас тоже в ужин салатик кину и свои 60 -70 гр. водочки для сосудов. Немцы будут упираться, им надо возвращать зрителей на трибуны и восстанавливать своё реноме перед ЧЕ.

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      shinnik > Project Бабангида 15 ноября 2018, 18:31

      Я пока констатирую.это еще не факт

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      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 18:33

      (С) хотелось бы поконкретней

      я сразу оговорюсь, что всё что я говорил не касается зарубежной музыки. смысловой ряд в ней для нас отсутствует, поэтому к ней и требования другие.
      слушать могу что угодно но в моём рейтинге Башлачёв неоспоримо на первом месте ! далее Янка Дягилева , Егор Летов, Бабангида есть ещё, но нагромождать не хочу, вряд ли Сань ты кого то из них сможешь слушать

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      Project Бабангида > shinnik 15 ноября 2018, 18:36

      (с) пока констатирую . это ещё не факт

      ты про что Лёха?

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      insider_retro > zigbert 15 ноября 2018, 18:39

      (с) какие ощущения...
      Наши будут зажаты без лидеров, а немчики будут порхать и творить...

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      insider_retro > shinnik 15 ноября 2018, 18:42

      (с) это еще не факт...
      А где же факты?!..)) Жаренные, лишние и выдуманные!..))
      Вываливай всё, потом разберёмся, - что к фактам, что к выдумкам!..))

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      insider_retro > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 18:45

      (с) насытит середину поля и одному напу будут помогать ...
      Олег, мне кажется, ты излишне много ожидаешь от тренера-творца и игроков-созидателей!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 18:46

      (с) а где факты

      у нас с шинником есть подозрения , что вирус в чате имеет соккеровские корни!

      а может он про "супер стар"

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      ...
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      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 18:49

      (с) ты про что Лёха?...
      Мутит... Заметает... Заманивает...
      Становится страшно, когда появятся факты...))

      4
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      ...
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      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 18:51

      (с) у нас с шинником...
      Ваш совместный консорциум способен сеять зло в рядах недругов и ломать стереотипов в стандартных схемах!.. Вы страшны в своём единстве!..))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 18:53

      (с) страшно становится

      ты же видишь, что он в образе приведения)
      из неоткуда появляется, и уходит в некуда ...
      действительно страшно уже даже холодильник открывать))

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 18:55

      (с) вы страшны в своём единстве

      гораздо страшней чем Бони и Клайд..))

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      ...
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      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 18:57

      (с) даже холодильник открывать))...
      Сегодня я тебя узнаю, друже!..))
      Вчера тут был твой фантом!..

      (с) гораздо страшней...
      Вы только своих не бейте, чтоб чужие боялись...))

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      ...
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      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 19:01

      (с) вы только своих не бейте

      да мы каждый сам для себя гораздо опасней чем для общества)
      один всё грозится с балкона выйти, другой отвёрткой харакири сделать)

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      zigbert > insider_retro 15 ноября 2018, 19:03

      Мне кажется если мы продержимся минут 10 - 15 ,то все может сложится более чем.

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      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 19:04

      (с) мы каждый сам для себя...
      Поэтому мы и нужны друг другу, - где жилетку подложить под слёзы горючие, где плечо подставить в трудную минуту, а где и подножку сделать, что бы появился повод подать руку спасения!!..))))

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      Рубик Докоян > insider_retro 15 ноября 2018, 19:06

      В этом товарняке он может и по моделировать разные схемы, сыграв 5-3-2 и 5-3-1-1, как и 4-4-2. Весь вопрос какие он будет решать задачи.

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      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 19:07

      (с)....а где подножку что бы подать руку спасения

      ))) зачётно Андрес!!
      в блокнотик себе обязательно занеси

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      insider_retro > zigbert 15 ноября 2018, 19:10

      (с) все может сложится...
      Саша, я не силён в футбольный раскладах...))
      Продержаться можно 10-15 и 20-30 минут... А зачем?!..))
      Нужно стараться играть с такими соперниками на результат, пробовать свои варианты, обкатывать наших домашних телепузиков!.. Итог будет печален, если бездарно и беззубо сольют игру, заикаясь перед авторитетом немцев... Остальное - терпимо...

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      zigbert > Project Бабангида 15 ноября 2018, 19:11

      Андрей. Башлачева я слышал. Но услышать его где то по радио невозможно. Дягилева вообще для меня новое имя , как и Бабангида (случайно не твоя милость). Нет я конечно их не слушаю. Егор Летов гимн Спартаку написал.

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      insider_retro > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 19:13

      (с) он может и по моделировать разные схемы...
      Олег, мне кажется, что он очень жалеет, что к такой игре у него полухолостая обойма исполнителей... Таким затруднительно и схему любую сыграть, и затворить что-нибудь бодренькое и самобытное..))

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      zigbert > insider_retro 15 ноября 2018, 19:14

      Конечно сидением в обороне многого не добьешься. Но контригру, которую проповедует Черчесов ,можно будет использовать.

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      Рубик Докоян > insider_retro 15 ноября 2018, 19:17

      Даже, если бы были здоровы лидеры, он бы им дал отдохнуть или заменил во втором тайме. Это товарняк, а вот 20 ноября со Швецией надо отыграть на результат, там нельзя проигрывать.

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      insider_retro > zigbert 15 ноября 2018, 19:19

      (с) как и Бабангида...
      А меня вставило... В машину, конечно, не поставлю, но попробую переслушать разные творения разных лет...))

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      insider_retro > zigbert 15 ноября 2018, 19:21

      (с) Но контригру...
      Нынче скуден у него выбор, - нет тех заводных моторов, которые могли бы с немчурой потолкаться...

      Отскочу ненадолго!.. Хомяк суицид затеял...))

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      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 19:26

      (с) Летов гимн спартаку написал

      что то новенькое для меня Сань!

      бабангида полностью анонимный рэпер(скорее человек отрицающий традиционный рэп) с гастролями не ездит, и вообще уже лет семь о нём не слуху не духу.
      мне это человек близок по духу и взглядам и образу жизни, поэтому взял его имя

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      zigbert > insider_retro 15 ноября 2018, 19:27

      Конечно можно найти все в интернете. Не знаю как насчет "скачать",давно не занимался. У меня более доступная музыка ,различных направлений .но только не реп.

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      zigbert > Project Бабангида 15 ноября 2018, 19:29

      Андрей. Надо будет послушать этогго самого Бабангиду и тогда я скажу все что о тебе думаю.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 19:38

      (с) хомяк суицид затеял

      на радость домашнему коту клетку взломал ?)
      или стоп! ты вроде катов с определённого момента не заводишь

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      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 19:41

      (с) скажу всё что о тебе думаю

      )))++ мне уже страшно..! но его что бы слушать надо с начало понять или хоть немного о нём прочитать, иначе без подготовки ты его слушать не сможешь)

      он в отличии от меня человек идейный

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      zigbert > insider_retro 15 ноября 2018, 19:43

      Ну а взять хотя бы Чалова - игрок скоростной.

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      insider_retro > zigbert 15 ноября 2018, 19:44

      (с) но только не реп...
      А я всеядная скотинка...)) Кроме оперы...
      Репертуар листаю под настроение...

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      zigbert > Project Бабангида 15 ноября 2018, 19:46

      Да какая тут подготовка. Готовить людей надо к тяжелой музыке ,такой как "трэш" или "дед"

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      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 19:50

      (с) клетку взломал...
      Спас мерзавца!..))
      Но в кандалы из скрепок я его заковал в назидание!..))

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      zigbert > insider_retro 15 ноября 2018, 19:51

      Андрей. Оперу возможно утомительно слушать. Но арию из опер под настроение я никогда не откажусь. Взять хотя бы арию Фарлаха из оперы "Руслан и Людмила".

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      insider_retro > zigbert 15 ноября 2018, 19:55

      (с) Чалова - игрок скоростной...
      Почти, все напы зависимые игроки... Если сам не создаст моменты, вряд ли кто ему, нынче, патроны на передовую притащит...))

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      zigbert > insider_retro 15 ноября 2018, 19:58

      Мне кажется для контр игры ,это самое то. Для вскрытия эшелонированной обороны ,ему будет труднее.

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      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 20:01

      (с) я всеядная ...

      ну если тебе даже бобан зашёл, то это уже пугающая всеядность))

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      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 20:03

      (с) пугающая всеядность...
      Мои пристрастия никого не затрагивают!..))
      Такой затворик, как я, никого не ввергнет и не повергнет!..))

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      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 20:04

      (с) ..трэш или дед

      ты бабана не дооцениваешь... там весь трешь от перепадов... не то бред кобылы, не то гениальный расклад

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      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 20:11

      (с) мои пристрастия никого не затрагивают

      да я свои тоже не с особой охотой выдаю.
      на лавке другое дело, там все вроде как на одной волне ..совсем другое дело. я всех на бобана подсадил.
      у нас сейчас фишка, окси..дрочерам его в харю тыкать..
      ох их корёжит бедолаг ... как буд то осиновый кол в них вгоняешь)

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      zigbert > Project Бабангида 15 ноября 2018, 20:17

      О себе скажу. Не люблю попсу. Люблю мелодичные композиции. Как западных так и наших. Не откажусь от тяжелинького. Там где есть музыка. Взять к примеру "Арию" - там музыки нет.

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      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 20:19

      (с) всех на бобана подсадил...
      Пожалуй, тоже, погоняю некоторое время... По наполнению, многие тексты достаточно сильные, логичные, романтичные и не бредовые... Понятные, как по идеям, так и по сюжетам...
      Уже 15-ый трек разлагает меня...
      Теперь и в этой теме немного осведомлён... Накапливаю потенциал... Хотя, зачем он мне на закате жизни?!..

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      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 20:20

      (с) взять к примеру арию ...

      для меня ария сродни попсе. что толку что музыку утяжелили, а в словах то сквозняк

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      zigbert > Project Бабангида 15 ноября 2018, 20:32

      Из бардов мне по душе Высоцкий. "Пикник" к примеру панк- рок ,не знаю к чему ты его причислишь. Удивить тебя я скорей всего не смогу. Так иногда слушаю "Чай ф" ,"Король и шут" .Не откажусь от Кузьмина.

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      Project Бабангида > insider_retro 15 ноября 2018, 20:33

      (с) уже 15 трек разлагает меня

      Андрес , ты меня удивляешь..!!
      я то думал, что такое понять может человек который в этом варится..! но ты... блин... кака???
      молодец!
      одно скажу - у бабана всё по честном. остальные задвигают тему, но сами далеки от предмета описания как от луны..
      бабаныч , просто настоящий, и на публику не играет.
      поэтому нам он очень близок, жил как мы, но в другом месте.
      а как ты его понял, для меня загадка

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      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 20:39

      (с) пик- ник ...к чему причислишь

      да прикольные темы у всех тобой перечисленных.
      пожалуй только "король и шут" у меня смешанное чувство вызывает ... вроде бы местами не плохо, но как то углубится у них так и не получилось
      но это моё субъективное ..... так то хлопцы наши тоже слушают

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      insider_retro > Project Бабангида 15 ноября 2018, 20:41

      (с) как ты его понял...
      Андрик, - это слишком сильно сказано...
      Есть исполнители, высосанные из пальца и песни, музыка и текст которых ориентированы на ублажение слуха и сладострастное извлечение прибыли...
      А этот исполнитель не гонится за высосанностью...
      Не скажу, что понял, но тексты склАды и нацелены, аранжировки, хоть и однотипные, но не плохо разбавлены вкраплениями, типа, Ланфрен-Ланфра...)) Годно!..
      А уж написанное о нём, делает его образ и творчество, достаточно замкнутым, но не закрытым...

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      zigbert > Project Бабангида 15 ноября 2018, 20:43

      А что к примеру Антонова нельзя слушать?

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      Project Бабангида > zigbert 15 ноября 2018, 20:48

      да ну брось Сань!!
      я только за себя говорю....
      кто что хочет то и слушает(кто как хочет , так и др.о.чи.т)
      я просто сказал какими я мерками меряю уровень

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      insider_retro > zigbert 15 ноября 2018, 20:48

      (с) Антонова нельзя слушать?...
      Саша, Андрик не против каких-либо исполнителей и чьих-то пристрастий...)) У всех своё понимание лучшего, интересного и т.п. Так же и в музыке... Если он с жаром расписывает кого-то или о чём-то, то это не признак неуважения к предпочтениям других...))
      Все мы разные, тем и притягательны друг для друга!..

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      Project Бабангида > Project Бабангида 15 ноября 2018, 20:48

      я убегу пока

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      zigbert > insider_retro 15 ноября 2018, 20:58

      Конечно и я никому никогда не хочу навязывать своего мнения. У всех разные вкусы. Но то что мне нравится ,может не нравится другим.

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      insider_retro > zigbert 15 ноября 2018, 21:00

      (с) то что мне нравится ,может не нравится другим...
      Годный вывод, Саша!.. От этого и пляши...))
      Твоё - это твоё, а чужое - это, как правило, - не твоё!..))

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      zigbert > insider_retro 15 ноября 2018, 21:10

      Конечно мне больше сама музыка нравится. Но вот к примеру у бардов ,главенствует текст.

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      zigbert > shlomo 15 ноября 2018, 21:12

      Добрый вечер Анатолий! Про оперетту разговора не было.

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      insider_retro > shlomo 15 ноября 2018, 21:13

      Привет, Толя!..))
      (с) все молчат про оперетту...
      Потому что некому задать про неё вопрос...))

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      zigbert > shlomo 15 ноября 2018, 21:20

      Толь. Рок то сюда как вставишь?

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 ноября 2018, 21:27

      А фантик ? Надо было спеть или станцевать, музыкальные вы наши. )))

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      zigbert > shlomo 15 ноября 2018, 21:30

      Согласен ,блюзовые композиции сюда пойдут. Да я бы не побоялся дополнить сюда Назарет.

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      Рубик Докоян > shlomo 15 ноября 2018, 21:30

      Нет на вас рокеров Клавдии Ивановны Шульженко... )))

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      insider_retro > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 21:33

      (с) музыкальные вы наши...
      Так их, Олег, - разбаловались!..))
      Ишь, накануне российско-немецкого рубилова, находят время за ноты поговорить...)) Составы надо изучать!..))

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      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 21:35

      Клавдия Ивановна, это наши военные и послевоенные годы.

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      zigbert > shlomo 15 ноября 2018, 21:37

      Из выдающихся исполнителей оперетт знаю только Т.Шмыгу и Ф.Чеханкова.

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      Рубик Докоян > insider_retro 15 ноября 2018, 21:43

      Рамштайн пусть перед игрой послушают. )))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 21:50

      Надо закругляться. Сделать разогрев перед матчем. Всем спокойной ночи.

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      Рубик Докоян > insider_retro 15 ноября 2018, 21:50

      Состав мой играет.))) Только вместо Кудряшова Набабкина Стас поставил.

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      insider_retro > shlomo 15 ноября 2018, 21:51

      (с) нас хватит минут на 20...
      Да, это я так, - для поддержания опереточной темы)))
      Думаю, что быстрого гола не избежать!.. Навалятся, сделают задел, а потом механически будут перемалывать...
      И всё же - есть место подвигу!..))

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      ...
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      Рубик Докоян > zigbert 15 ноября 2018, 21:52

      Давай, Саша, удачного просмотра и отдыха.

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      insider_retro > zigbert 15 ноября 2018, 21:53

      (с) Надо закругляться...
      Приятных сновидений!!
      Болеем за наших!..))
      Скоро из застенков выйдет Макс - он по музыке силён!!..))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 15 ноября 2018, 21:55

      Всем пока и до завтра. Я до футбола ещё пошарюсь по сайтам.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 21:58

      Пока-пока!..))
      Всех благ!..))
      Завтра найдёмся по твоим следам и меткам!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 15 ноября 2018, 22:00

      Я просто инфу посмотреть на других спортивных сайтах по разным видам спорта. Зайду гляну как четвёртую партию сыграли в шахматы Карлсен и Каруана.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 15 ноября 2018, 23:13

      Прямо Кай Юлианович Докоян..)))
      куча дел и все сразу..)
      Красавец,чё-тут..)

      --Друзья,сегодня сослан был на внучку...
      непосильная тяжесть легла на мою сутулость..
      только вернулся..
      пытался мямлить по андроиду...
      А жаль .сегодня много было веселейших тем...)))
      --
      пойду включу.Тово..ТВ...
      быть может алес абегемахт ещё увижу ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 15 ноября 2018, 23:20

      Включил...
      На букву "З" две абсолютно незнакомых рожи...нам зигу аж два раза запобедили..
      Я выключил.
      Пиз..ц.
      Пока.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 15 ноября 2018, 23:25

      (с) на мою сутулость...
      Расправь плечи, вдохни полной грудью!..))
      Не мямли, а вещай!..)))
      Увиденное тебя не взбодрит...

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 15 ноября 2018, 23:29

      3-0... Немцы играют, а наши мучаются и что-то отрабатывают...
      Как повинность...
      Вяло, невзрачно и убого...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 15 ноября 2018, 23:39

      спасибо,шеф..)
      уж посмотрел..((
      и после перерыва,по детской привычке...
      Большой палец в рот и руки поверх одеяла..

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