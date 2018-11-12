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    Александр Кержаков: «Для победы в чемпионате России этого состава «Зенита» должно хватить»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что интрига в чемпионской гонке в рамках РПЛ все еще жива.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Игра «Зенита» и в последних матчах не впечатляла. В отличие от результата.

    – Конечно, хочется более атакующей игры, с кучей голов и опасных моментов. При этом понимаю – практичность, с которой «Зенит» часто добивается результата, важнее феерии. Да любой футболист вам скажет – скромные 1:0 лучше, чем огненные 5:5. По крайней мере с точки зрения турнирной таблицы.

    – Этот состав может играть сильнее?

    – Да. Хотя за последнее время яркие матчи с участием «Зенита» вспомнить намного сложнее, чем трудовые победы. Так было и в прошлом сезоне, то же самое происходит и в нынешнем. Вот это огорчает. Надеюсь, во второй части чемпионата команда будет показывать более внятную и сбалансированную игру.

    Пока нужно играть той обоймой, которая есть. Пусть ребята сыгрываются, привыкают друг к другу. Для победы в чемпионате России этого должно хватить.

    – Вы по-прежнему уверены, что «Зенит» никто не догонит?

    – Да. Хотя отрыв от соперников сократился, интрига еще жива. Что ж, тем интереснее!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2018 07:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4951

      polt 12 ноября 2018, 12:15

      С такой игрой, как сейчас играет Зенит, и догонят и перегонят. Зенит мертвый.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 12 ноября 2018, 11:44

      Вполне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 ноября 2018, 10:04

      Но,проиграли ЦСКА и счет аж 2-0.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1134

      qawzsexdr 12 ноября 2018, 09:58

      То есть иными словами, я никого так и не смог подобрать для команды так что придётся этим составом играть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 ноября 2018, 09:43

      а семак говорит что надо ещё приобретать игроков что не хватает для победы в чемпе а Саша?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 09:33

      Интрига до последних туров будет. Наши клубы стабильностью в игре не отличаются. Основа устаёт в режиме, который им выпадает, а игроки ротации их заменить полноценно не могут.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 12 ноября 2018, 08:39

      Оптимист..

      2
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