Моуринью: «Думаю, «МЮ» не вылетит»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сравнил свою команду с «Манчестер Сити» после игры 12-го тура английской Премьер-лиги.

«Думаю, мы не вылетим. Одна команда, «Манчестер Сити», мощно начала сезон и продолжает быть сильной. Другой команде, «Манчестер Юнайтед», старт сезона не удался, но она постепенно улучшила свою игру.

На этой неделе «Сити» провел три матча дома, а мы сыграли три встречи в гостях. Они забивали по шесть мячей, не испытывали никакого давления, была расслабленность. Для нас вторая игра с «Ювентусом» в Лиге чемпионов была похожа на матч всей жизни. Игра против одной из лучших команд Европы требовал больших физических и психологических усилий», – заявил португальский специалист.

Матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 3:1. «Юнайтед» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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