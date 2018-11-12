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    Моуринью: «Думаю, «МЮ» не вылетит»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сравнил свою команду с «Манчестер Сити» после игры 12-го тура английской Премьер-лиги.

    «Думаю, мы не вылетим. Одна команда, «Манчестер Сити», мощно начала сезон и продолжает быть сильной. Другой команде, «Манчестер Юнайтед», старт сезона не удался, но она постепенно улучшила свою игру.

    На этой неделе «Сити» провел три матча дома, а мы сыграли три встречи в гостях. Они забивали по шесть мячей, не испытывали никакого давления, была расслабленность. Для нас вторая игра с «Ювентусом» в Лиге чемпионов была похожа на матч всей жизни. Игра против одной из лучших команд Европы требовал больших физических и психологических усилий», – заявил португальский специалист.

    Матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 3:1. «Юнайтед» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    О проблемах «МЮ» и других топ-клубов мы разговаривали в недавнем подкасте. Послушайте:

    Источник: Fourfourtwo

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    12.11.2018 07:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 ноября 2018, 10:15

      Охренеть, а Из АПЛ?

      0
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      Рейтинг: +565

      Damir07 12 ноября 2018, 22:07

      Это ты наверное так пошутил мауро самая дорогая команда в мире не должна даже задумываться о понижении в классе она без тренера и так на 8 месте будет а с тренером с НОРМАЛЬНЫМ тренером то выйграть все

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 12 ноября 2018, 17:55

      Для такой команды как МЮ, 20 очков и 8 место это позоР!

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 14:03

      Такие задачи не должны стоять в планах МЮ.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 09:28

      Маур обрадовал боссов клуба и успокоил...

      5
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      Рейтинг: +421

      LMI 12 ноября 2018, 08:21

      Что-то очень похожее я слышал при закате карьеры в Челси

      4
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 ноября 2018, 07:55

      Я тоже так думаю ... не вылетят .

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 12 ноября 2018, 07:45

      Сити и МЮ сыграли по 3 матча за неделю,если верить Моуриньо,и не скулят,что много. А Зенит и Спартак "уставшие" бл....

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