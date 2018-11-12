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    Газзаев: «Если ЦСКА попадет в Лигу чемпионов, это станет большим достижением»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что нынешнему составу армейцев явно не хватает опыта.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Этот ЦСКА уже в нынешнем сезоне может замахнуться на чемпионство?

    – Сегодня по результатам безоговорочный лидер чемпионата – «Зенит». Но не с точки зрения игры. А вот у ЦСКА хорошие перспективы. Молодая команда, которая будет от матча к матчу только прибавлять. Если ЦСКА по итогам сезона попадет в Лигу чемпионов, это станет большим достижением. Тогда молодежь станет прогрессировать гораздо быстрее. Пока же есть моменты, которые смущают.

    – Какие?

    – Не хватает опыта. Присутствует некий психологический комплекс в Лиге чемпионов, когда молодежь тушуется – не хватает уверенности в своих силах в еврокубках. Это показал, в частности, гостевой матч с «Ромой». Если в таких компонентах армейцы добавят, что через два года мы получим команду очень хорошего уровня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2018 06:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 12 ноября 2018, 19:00

      1. Краснодар
      2. ЦСКА
      3. Зенит

      0
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      Рейтинг: +886

      kolyma999 12 ноября 2018, 12:49

      Я хоть и болею за Спартак,но эти коники мне определённо нравятся!Я думаю в Европу попадут точно,а может быть и в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 09:06

      Опыт дело наживное и со временем он появится у молодёжи. Но это не гарантия успеха, если нет мастерства и игрового футбольного интеллекта. Вчера ошибались и косячили как раз опытные и поигравшие игроки Зенита : Маркизио и Иванович. Совершали индивидуальные ошибки из футбольной азбуки.

      3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 ноября 2018, 08:09

      Очень хотелось бы серебро взять. Удачи ЦСКА!!!

      1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 12 ноября 2018, 07:06

      А ещё будет достижением сохранить этот состав,а еще даже усилится парой тройкой игроков,и тогда на выходе в новом сезоне отличная команда выйдет и опыт уже будет какой ни какой,так что еще пошумят на европейской арене,повторюсь оставить костяк игроков,чтоб не была потеряна сыгранность...всем удачи!!

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      Рейтинг: +25044

      bset > Atoniq 12 ноября 2018, 08:13

      Ну это если об арендованных говорить. А те, что были куплены, 100% останутся. Они растут, в ЦСКА есть перспективы. При этом они еще не наиграли на Европу. Так что ни у кого подобных мыслей не должно возникнуть. А если уйдет кто-то из тех, кто результат не дает, типа Эрнандеса, это будет не такая большая потеря.

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > bset 12 ноября 2018, 09:20

      Ну перспектива попасть в Европу на следующий сезон призрочная, но есть, если будут так дальше играть как и вчера, то всё у них получиться!!! Пусть победит сильнейший!…

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 12 ноября 2018, 09:45

      Ну, на счет Эрнандеса пока рано так рассуждать, он
      еще мало поиграл и не смог полностью раскрыться,
      но и сейчас чувствуется, что его иногда не хватает.
      Время покажет.

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      Рейтинг: +25044

      bset > vladimir-7 12 ноября 2018, 09:54

      Ну я не имел ввиду, что он плох или бесполезен. Я говорю о том, что пока он пользы не принес (естественно, в первую очередь из-за травм). Если он так и просидит с травмами, он и плохого ничего в игре не сделает. Но это будет повод расстаться с ним, потому что рассчитывать на вечно травмированного игрока очень тяжело. Из "проблемных", что есть сейчас в ЦСКА, пожалуй, только у Дзагоева иммунитет от продажи))

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