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    Бабаев: «Не считаю ЦСКА главным конкурентом «Зенита»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Зенитом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ поделился мнением о борьбе за чемпионство.

    – Борьба в чемпионате обострилась теперь?

    – Она и до этого была острой. Плотность в таблице большая. Сейчас вообще на тоненького.

    – ЦСКА – главный конкурент «Зенита»?

    – Так не считаю. Там целая группа команд, которая претендует на борьбу. «Краснодар», «Локомотив».

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    Источник: Rusfootball

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    12.11.2018 01:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 ноября 2018, 10:00

      Да правильно ответил, пока рано все команды расставлять по ранжиру.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 12 ноября 2018, 08:21

      Какие вопросы такие и ответы((

      0
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