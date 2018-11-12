Бабаев: «Не считаю ЦСКА главным конкурентом «Зенита»

Да правильно ответил, пока рано все команды расставлять по ранжиру.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Зенитом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ поделился мнением о борьбе за чемпионство.
– Борьба в чемпионате обострилась теперь?
– Она и до этого была острой. Плотность в таблице большая. Сейчас вообще на тоненького.
– ЦСКА – главный конкурент «Зенита»?
– Так не считаю. Там целая группа команд, которая претендует на борьбу. «Краснодар», «Локомотив».
ЦСКА полностью переиграл «Зенит». Это тренерская победа Гончаренко