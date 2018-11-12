Бабаев: «Не считаю ЦСКА главным конкурентом «Зенита»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Зенитом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ поделился мнением о борьбе за чемпионство.

– Борьба в чемпионате обострилась теперь?

– Она и до этого была острой. Плотность в таблице большая. Сейчас вообще на тоненького.

– ЦСКА – главный конкурент «Зенита»?

– Так не считаю. Там целая группа команд, которая претендует на борьбу. «Краснодар», «Локомотив».

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