Газзаев: «Возможно, в сегодняшнем ЦСКА Еременко бы не нашлось места на поле»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об уходе экс-полузащитника армейцев Романа Еременко в «Спартак».

– Зря Роман Еременко выбрал летом «Спартак», а не ЦСКА?

– Каждый человек идет своим путем. Если оказался в «Спартаке», то это его решение. Прав он или нет? Не берусь утверждать. Возможно, в сегодняшнем ЦСКА ему бы и не нашлось места на поле.

Да, это опытный исполнитель, но он два года оставался без футбола, а сейчас ему 31 год. Еременко еще нужно время, чтобы вернуть свои прежние качества, обрести уверенность.

Что ждет нового тренера «Спартака»?