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    Газзаев: «Возможно, в сегодняшнем ЦСКА Еременко бы не нашлось места на поле»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об уходе экс-полузащитника армейцев Романа Еременко в «Спартак».

    – Зря Роман Еременко выбрал летом «Спартак», а не ЦСКА?

    – Каждый человек идет своим путем. Если оказался в «Спартаке», то это его решение. Прав он или нет? Не берусь утверждать. Возможно, в сегодняшнем ЦСКА ему бы и не нашлось места на поле.

    Да, это опытный исполнитель, но он два года оставался без футбола, а сейчас ему 31 год. Еременко еще нужно время, чтобы вернуть свои прежние качества, обрести уверенность.

    Что ждет нового тренера «Спартака»?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2018 00:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 12 ноября 2018, 09:51

      Вероятнее всего Еременко игру армейцев не испортил бы, но вот его позиция в клубе занята молодыми и очень перспективными игроками. Пусть уж лучше в Спартаке доигрывает, ведь в душе он не армеец.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Dominator777 12 ноября 2018, 10:07

      Вот и хорошо, что не пришел в ЦСКА, а то бы не взяли молодого
      и перспективного игрока.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 12 ноября 2018, 09:12

      Пёс: гав гав гав

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 12 ноября 2018, 08:38

      Торчкам в ЦСКА не место...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25044

      bset 12 ноября 2018, 08:16

      Что ни говори, а в Спартаке показывает, что он в порядке. С Влашичем на пару разрывал бы защиту.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 ноября 2018, 03:18

      Пару позиций укрепить ещё ЦСКА и будет топ команда в стране , на данный момент они к этому идут

      1
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      Рейтинг: +715

      Mario84 12 ноября 2018, 01:41

      Подвёл он команду, да и 31 много для ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 12 ноября 2018, 00:11

      Будет играть....

      0
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