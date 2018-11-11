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    Чалов: «Нам была нужна победа над «Зенитом». Дальше станет легче»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о победе над «Зенитом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

    – У вас тяжелый график, уже завтра нужно в сборную. Радость от голов помогает восстанавливаться?

    – Всегда позитив в этом помогает. Главное, что мы выиграли перед паузой на сборные. Нам была нужна эта победа. До того у нас была длинная серия без побед. Сейчас перебороли. Думаю, дальше станет легче.

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    Источник: Sport24

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    11.11.2018 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 12 ноября 2018, 00:53

      – У вас тяжелый график...
      Писдеж, самый легкий из топ-клубов

      0
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      Рейтинг: +842

      vovan55 11 ноября 2018, 23:37

      ну ...тогда вперёд за победами...

      0
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