Чалов: «Нам была нужна победа над «Зенитом». Дальше станет легче»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о победе над «Зенитом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

– У вас тяжелый график, уже завтра нужно в сборную. Радость от голов помогает восстанавливаться?

– Всегда позитив в этом помогает. Главное, что мы выиграли перед паузой на сборные. Нам была нужна эта победа. До того у нас была длинная серия без побед. Сейчас перебороли. Думаю, дальше станет легче.

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