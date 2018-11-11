АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»

В матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1).

«Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице, «МЮ» – восьмой.

В другой игре «Арсенал» ушел от поражения против «Вулверхэмптона» (1:1).

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сильва, 12; 2:0 – Агуэро, 48; 2:1 – Марсьяль, 58 (с пенальти); 3:1 – Гюндоган, 86.

Арсенал – Вулверхэмптон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кавалейру, 13; 1:1 – Мхитарян, 87.

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