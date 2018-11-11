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    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»

    В матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:1).

    «Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице, «МЮ» – восьмой.

    В другой игре «Арсенал» ушел от поражения против «Вулверхэмптона» (1:1).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сильва, 12; 2:0 – Агуэро, 48; 2:1 – Марсьяль, 58 (с пенальти); 3:1 – Гюндоган, 86.

    Арсенал – Вулверхэмптон – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кавалейру, 13; 1:1 – Мхитарян, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2018 21:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 11 ноября 2018, 22:57

      Мю ожидаемо залетел...

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      Рейтинг: +1307

      21082014 11 ноября 2018, 21:51

      Разрыв между Манчестерами составляет уже 12 очков!и это только после 12 туров!круто.

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      Рейтинг: +421

      LMI 11 ноября 2018, 21:28

      Да, нет слов - героическая ничья с чемпионом Чемпионшипа. Куда там Ливерпуль. Хорошо хоть не проиграли. И вот что замечено - как только наши начинают раздавать бравурные комментарии - команда начинает проваливаться. И снова старые проблемы - безволие и нулевая оборона

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