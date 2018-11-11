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    «Спорт-Экспресс»: Черевченко возглавит тульский «Арсенал» после ухода Кононова в «Спартак»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко возглавит тульский «Арсенал». Ранее сообщалось, что после ухода Олега Кононова в «Спартак» команду примет Игорь Семшов.

    По информации «Спорт-Экспресс», у Семшова нет лицензии Pro, что не дает ему право тренировать клуб РПЛ. При этом он станет де-факто главным тренером «канониров».

    У Черевченко есть лицензия. В таком формате тренерского штаба «Арсенал» закончит этот год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2018 19:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25044

      bset 11 ноября 2018, 21:31

      Арсенал планомерно рос, ему нужно было ставить новые задачи. А с такими тренерами в ФНЛ в течение 5 лет опустятся. Обидно.

      0
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      Рейтинг: +1484

      balam 11 ноября 2018, 21:19

      нормальный тренер

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      Рейтинг: +69

      доктор 48 11 ноября 2018, 21:07

      Всё хана Арсеналу!!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 ноября 2018, 20:29

      Что за издевательство??? Спартаку это боком выйдет, уже в Уфе вышло...

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