«Спорт-Экспресс»: Черевченко возглавит тульский «Арсенал» после ухода Кононова в «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко возглавит тульский «Арсенал». Ранее сообщалось, что после ухода Олега Кононова в «Спартак» команду примет Игорь Семшов.

По информации «Спорт-Экспресс», у Семшова нет лицензии Pro, что не дает ему право тренировать клуб РПЛ. При этом он станет де-факто главным тренером «канониров».

У Черевченко есть лицензия. В таком формате тренерского штаба «Арсенал» закончит этот год.