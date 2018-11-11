«Спорт-Экспресс»: Черевченко возглавит тульский «Арсенал» после ухода Кононова в «Спартак»

Арсенал планомерно рос, ему нужно было ставить новые задачи. А с такими тренерами в ФНЛ в течение 5 лет опустятся. Обидно.
Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко возглавит тульский «Арсенал». Ранее сообщалось, что после ухода Олега Кононова в «Спартак» команду примет Игорь Семшов.
По информации «Спорт-Экспресс», у Семшова нет лицензии Pro, что не дает ему право тренировать клуб РПЛ. При этом он станет де-факто главным тренером «канониров».
У Черевченко есть лицензия. В таком формате тренерского штаба «Арсенал» закончит этот год.