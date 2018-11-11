Сигурдссон забил во втором матче ЦСКА подряд. Гол «Зениту» – дебютный для исландца в РПЛ

Сегодня на «ВЭБ-Арене» проходит матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Полузащитник Арнор Сигурдссон забил дебютный гол за москвичей в РПЛ, на 26-й минуте удвоив преимущество хозяев.

Исландец отметился забитым мячом во втором матче подряд. Ранее в Лиге чемпионов хавбек забил «Роме» (1:2).

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 11 ноября 2018 г.

Видео взято из твиттера телеканала «Матч Премьер»