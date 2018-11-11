Сигурдссон забил во втором матче ЦСКА подряд. Гол «Зениту» – дебютный для исландца в РПЛ

А по матч тв идёт формула 1. Развитие спорта в стране так и процветает.)))
Сегодня на «ВЭБ-Арене» проходит матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».
Полузащитник Арнор Сигурдссон забил дебютный гол за москвичей в РПЛ, на 26-й минуте удвоив преимущество хозяев.
Исландец отметился забитым мячом во втором матче подряд. Ранее в Лиге чемпионов хавбек забил «Роме» (1:2).
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 11 ноября 2018 г.
Видео взято из твиттера телеканала «Матч Премьер»