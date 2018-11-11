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    Сигурдссон забил во втором матче ЦСКА подряд. Гол «Зениту» – дебютный для исландца в РПЛ

    Сегодня на «ВЭБ-Арене» проходит матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

    Полузащитник Арнор Сигурдссон забил дебютный гол за москвичей в РПЛ, на 26-й минуте удвоив преимущество хозяев.

    Исландец отметился забитым мячом во втором матче подряд. Ранее в Лиге чемпионов хавбек забил «Роме» (1:2).

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Видео взято из твиттера телеканала «Матч Премьер»

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2018 19:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 ноября 2018, 20:55

      А по матч тв идёт формула 1. Развитие спорта в стране так и процветает.)))

      2
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      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW > Владислав Vlad 11 ноября 2018, 22:03

      Классика... толку от этого канала, к сожалению, всё меньше и меньше. Скоро сборную на платных каналах будут показывать, а по матчу какую-нибудь «интереснейшую» третью воллейбольную лигу

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