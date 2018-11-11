Рейнгольд – Федуну: «Добились своего? Убили команду? Убили!»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после поражения московского клуба в матче 14-го тура РПЛ против «Уфы» (0:2) раскритиковал владельца команды Леонида Федуна.

«И я опять обращаюсь к господину Федуну: добились своего? Убили команду? Убили! И сказать нечего. Не знаю, читает ли он мои интервью, но происходящее на футбольном поле – следствие прямой работы господина Федуна. Это нужно умудриться убить у команды желание играть в футбол. Это произошло в «Спартаке».

И люди должны объяснить болельщикам, почему у них такое отношение к великому клубу и традициям. Страшный бардак, который нельзя простить. Я половину здоровья отдал в этой команде, и мне обидно смотреть на то, как она бездарно проигрывает.

Резюмируя, я бы посоветовал многим игрокам «Спартака» сменить профессию. Так позориться – просто стыдно», – сказал Рейнгольд.

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