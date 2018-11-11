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    Рейнгольд – Федуну: «Добились своего? Убили команду? Убили!»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после поражения московского клуба в матче 14-го тура РПЛ против «Уфы» (0:2) раскритиковал владельца команды Леонида Федуна.

    «И я опять обращаюсь к господину Федуну: добились своего? Убили команду? Убили! И сказать нечего. Не знаю, читает ли он мои интервью, но происходящее на футбольном поле – следствие прямой работы господина Федуна. Это нужно умудриться убить у команды желание играть в футбол. Это произошло в «Спартаке».

    И люди должны объяснить болельщикам, почему у них такое отношение к великому клубу и традициям. Страшный бардак, который нельзя простить. Я половину здоровья отдал в этой команде, и мне обидно смотреть на то, как она бездарно проигрывает.

    Резюмируя, я бы посоветовал многим игрокам «Спартака» сменить профессию. Так позориться – просто стыдно», – сказал Рейнгольд.

    Что ждет нового тренера «Спартака»?

    Источник: Rusfootball

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    11.11.2018 18:48
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 08:58

      Крик души. И ведь он прав.

      4
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 12 ноября 2018, 00:35

      У меня вот какое видение ситуации:
      1. Был конфликт между Каррерой и Глушаковым
      2. Глушаков втянул в конфликт других игроков и сформировал "группу поддержки".
      3. Конфликт не удалось разрешить полюбовно.
      4. Федун стал перед выбором: А) убрать тренера и успокоить бунтарей; Б) убрать Глушакова и подавить бунт.
      5. Федун выбрал второе, но этим вызвал чумовое недовольство болельщиков + демотивировались игроки из группы поддержки Массимо.
      6. Вывод: Федун не умеет просчитывать действия и их последствия более чем на 2 шага.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > DimonSPM 12 ноября 2018, 08:50

      Все верно. Так оно и есть.

      2
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 11 ноября 2018, 23:25

      я бы посоветовал многим игрокам «Спартака» сменить профессию. Так позориться – просто стыдно», – сказал Рейнгольд.
      А там надо всем менять!--Тимоха Ребров еще с Атлетик(в том розыгреше ЛЕ) доказал что он бревно!!!
      Ещенко старается но этого мало,надо еще уметь играть!
      Брат Навесов Комбаров еще года два назад в аренду уехать должен был а не тигров с дочкой фоткать!)
      Рошу обменять на ЛАпшу...больше нет мыслей!(тоже самое что Лукасса Барриоса купили)
      Глушаков-вообще не знаю что о нем говорить,всегда нравился,улыбчивый!вижу видео с бабой в сауне,его жена в ****...по игре говно стал...значит садись в свой бентли после матча за дубль спартака и езжай домой братнчик!
      кутепов тоже хз...
      зе луиш пару лет назад плакал что у ребенка со здоровьем все плохо...уехал...а сейчас в инстаграмме выкладывает как с какой то шельмой танцует в сити холл)))братан играй как раньше...
      все помнят тот случай когда после поражения от Цска,.Юра Мовсисян сел в свой РолссРойс и уехал без комментариев)...тусить)))помне так палкой дубовой *****....козлам пару раз и ЗАКРЫТЬ на базе на 2 года как раньше в армии было и обьяснить!играешь...кушаешь....нет значит езжай в сибирь мосты строить!

      3
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 11 ноября 2018, 23:11

      нас дрочат как хотят...я думал помимо меня еще народ на стадик не поедет в знак не определенности в команде...а в итоге едут.идут.смотрят! ходите и дальше)улыбайтесь)))я не одного матча в ЛЕ не пролпустил за 2 года.болею всей душой!семьей!в итоге Массим домой,Клоун Рауль у руля!Наш президент Вообще походу немое гов...но...родионов ты где?что про команду думаешь?

      2
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      Рейтинг: +7

      durasvili 11 ноября 2018, 23:11

      старый пердун написал другому пердуну. а мясо как было говном,так таким иосталось

      -3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 ноября 2018, 22:05

      не удивимся если Спартак ждет такая же участь как Торпедо

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 ноября 2018, 21:54

      А три дня назад писали о возрождении.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Агасфер 11 ноября 2018, 22:04

      Да тут еще в начале сентября писали, что сенит чампион )))

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      Рейтинг: +853

      Rus9I 11 ноября 2018, 21:15

      Команду как сказал Рейнгольд, убили еще после слива Титова, когда стали перестраивать костяк команды. После 2001-2002 поменялась какая то фигня с составом.
      Как обычно происходит, есть костяк, и потихоньку к нему подпускают молодежь, добавляют легионеров, но все играют по определенной схеме.
      А что сейчас, схемы, состава, идеи, да и смысла в игре нет. Тут как минимум либо тренер с яйцами, либо еще 16 лет без чемпионства.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 ноября 2018, 21:13

      команду не кто не убивал она сама себя убила

      0
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 11 ноября 2018, 20:52

      Рейнгольд - душка!)))
      Его амплуа - критиковать.Резко.Ну так и пусть.
      Таким мы его и знаем.

      4
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      Рейтинг: +455

      Illars > alex1951 11 ноября 2018, 21:59

      Резкий, как удар серпом по яйцам, и жесткий, как удар молотом. Живой советский герб)

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