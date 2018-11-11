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    Ещенко: «Обращаю ли внимание на критику фанатов? Конечно. Это не особо приятно»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ против «Уфы» (0:2).

    – В первом тайме «Спартак» играл неплохо, но потом все развалилось. В чем причина?

    – Я бы не сказал, что все развалилось. Первые минуты второго тайма были сложными, но потом переломили игру, а в итоге пропустили после контратак.

    – В понедельник у команды будет новый тренер, это встряхнет команду психологически?

    – Сейчас сложно сказать, как придет, тогда и будем смотреть.

    – Это правда, что многим игрокам неудобно действовать при схеме 4-3-3?

    – А если бы нам удалось забить несколько мячей в первом тайме, тогда бы о схеме никто не говорил.

    – Обращаете внимание не болельщиков, которые в последних матчах часто критикуют руководство и некоторых игроков?

    – А как на это можно не обращать внимания? Конечно. Это не особенно приятно. Надеюсь, в ближайшее время все изменится.

    Рианчо снова опозорился. Кажется, у «Спартака» скоро будет новый тренер

    Источник: Sport24

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    11.11.2018 17:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 12 ноября 2018, 02:41

      как ты играешь деревянный,тебя будут постоянно критиковать,да чего уж там,помоями поливать-заслужил

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 23:00

      Рассказов играет лучше его.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      Димон9 11 ноября 2018, 21:03

      Команда развалилась после прихода Рианча. Постоянные перестановки игроков, тусование состава. Какой то бред начался. Все винят Глушакова. А возможно он пришел и высказался и его убрали из основы

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Димон9 11 ноября 2018, 21:21

      Команда разваливалась прошлой осенью, пока с Глушаком не продлили контракт. Напомнить на какой строчке тогда шёл Спартак? На 12-ой.
      А помнишь, как уже тогда все говорили, что Глушаков до сих пор празднует?
      Сам же Рианчо сказал, что руководство, когда его пригласило спросили - сможет ли он в случае чего стать главным тренером.
      Так, что Рианчо - это просто ещё одно звено цепочки по увольнению Карреры. Так же, как и Глушак и Ещенко и т.д.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 ноября 2018, 18:31

      ближайшее это когда??????????????? год два три

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 ноября 2018, 18:28

      Ты б Андрей сказал бы новому чтобы Глушакова из команды попёрли, многие болелы тебе спасибо скажут.Может даже контракт новый с тобой подпишут и реабилитируют за содеяное.По прошествии времени становится ясно кто в вашей банде воду мутил.

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 11 ноября 2018, 18:20

      С такой игрой, Андрей, ничего не изменится((

      3
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 11 ноября 2018, 17:36

      Главное лайкать критиков не забывай.

      6
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