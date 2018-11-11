Ещенко: «Обращаю ли внимание на критику фанатов? Конечно. Это не особо приятно»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ против «Уфы» (0:2).

– В первом тайме «Спартак» играл неплохо, но потом все развалилось. В чем причина?

– Я бы не сказал, что все развалилось. Первые минуты второго тайма были сложными, но потом переломили игру, а в итоге пропустили после контратак.

– В понедельник у команды будет новый тренер, это встряхнет команду психологически?

– Сейчас сложно сказать, как придет, тогда и будем смотреть.

– Это правда, что многим игрокам неудобно действовать при схеме 4-3-3?

– А если бы нам удалось забить несколько мячей в первом тайме, тогда бы о схеме никто не говорил.

– Обращаете внимание не болельщиков, которые в последних матчах часто критикуют руководство и некоторых игроков?

– А как на это можно не обращать внимания? Конечно. Это не особенно приятно. Надеюсь, в ближайшее время все изменится.

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