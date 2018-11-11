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    Моуринью: «Некоторые клубы могут купить четырех защитников, если им нужен один. Это проще всего»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос об игре защитника Люка Шоу.

    «Если мне нужен защитник, а я куплю четверых, то это будет самое простое решение. Если мне нужен защитник из-за того, что я недоволен игрой Люка Шоу, то самое простое – купить четверых защитников. Некоторые клубы могут сделать это.

    Мы три года не покупали левых защитников. Мы работали с Люком и хотели, чтобы он был нашим левым защитником. Но за это время мы играли с Дармианом, Рохо, Янгом на этой позиции. Мы не покупали четверых.

    В этом разница. Чтобы купить четверых, вам нужны скауты и деньги, а воспитание игроков занимает больше времени», – сказал Моуринью.

    Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет в матче 11-го тур АПЛ против «Манчестер Сити». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Sky Sports

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    11.11.2018 15:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 11 ноября 2018, 20:17

      ноющее посмещище.

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