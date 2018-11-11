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    Вальверде: «Думаю, Месси готов выйти на поле»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча 12-го тура Примеры против «Бетиса» рассказал о состоянии форварда Лионеля Месси. Игрок восстановаился от травмы руки.

    «Посмотрим и решим, сможет ли он сыграть 90 минут или нет. Я думаю, у него не осталось страхом перед падением или перед возможным рецидивом. Этого нет у него в голове. Обычно это влияет на настрой.

    Я думаю, он может сыграть, довольно уверен в этом. Думаю, все будет хорошо», – сказал Вальверде.

    Матч «Барселона» – «Бетис» пройдет сегодня и начнется в 18:15 по московскому времени. Месси включен в заявку на этот матч.

    Источник: AS

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    11.11.2018 14:40
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