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    Бернарду Силва: «На сколько очков «МЮ» отстает от нас? На девять. Им уже сложно бороться за титул АПЛ»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожданями от матча 11-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Моуринью хорошо представляет нашу страну. Это для нас хорошо, для нашей маленькой страны. Хорошо, что у нас есть такие люди, как Роналду и Моуринью, выступающие на высоком уровне.

    Как и все португальцы, я восхищаюсь Моуринью.

    Но на сколько очков «МЮ» отстает от нас? Думаю, на девять. И я думаю, глядя на чемпионскую гонку, что им уже сложнее бороться за титул, чем «Ливерпулю», «Челси», «Манчестер Сити» или даже «Тоттенхэму» и «Арсеналу».

    Я думаю так не потому, что «МЮ» – не очень хорошая команда, а потому что им уже сложно бороться за титул. Будет еще хуже, если они окажутся на 12 очков позади. Мы попытаемся добиться этого.

    Мы постараемся выиграть не только для того, чтобы увеличить отрыв от «МЮ», но также для того, чтобы сохранить лидерство. Мы хотим сохранять дистанцию с «Ливерпулем» и «Челси», – сказал Силва.

    «Манчестер Сити» с 29-ю очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «МЮ» идет восьмым с 20-ю очками. Сегодня команды сыграют в матче 11-го тура АПЛ, игра начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Mirror

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    11.11.2018 13:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4951

      polt 11 ноября 2018, 14:53

      Весь мир в ожидании дерби Манчестера! И мы, вместе МАТЧ ГавноТВ

      3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 11 ноября 2018, 14:25

      все!до ***** лся голубой сынок)))обычно после таких высказываний игрок обсирается,да и клуб тоже))

      2
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      Рейтинг: +18

      Ирек-17 11 ноября 2018, 14:14

      Лучше бы молчал Бернарду Силва, МС еще далеко до МЮ. МЮ великий клуб и по титулам МС еще далеко до МЮ.

      2
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      Рейтинг: +213

      nik_59 11 ноября 2018, 13:58

      МЮ ещё взбрыкнёт.

      0
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