Гвардиола: «Я был в той же ситуации, что и Моуринью. Я восхищаюсь теми, кто реагирует на трудности» 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Я восхищаюсь не только Жозе, а всеми тренерами. Особенно теми, кто испытывал серьезные трудности.

В прошлом я и сам был в такой ситуации, в какой он находится сейчас. Если все станет плохо, то я буду в том же положении.

Хочу побеждать всех тренеров. Я мы не все дружим – не обязательно быть друзьями со всеми – но все мы в одном положении. Когда они страдают, то я знаю, что и сам буду испытывать то же рано или поздно. Особенно я восхищаюсь тренерами, которые реагируют на трудности.

От нас ожидают многого. Если мы не побеждаем, то мы терпим неудачу. Он реагирует на ситуацию, встает и продолжает двигаться. Мы должны выигрывать все титулы, за которые боремся. Наши ситуации довольно схожи», – сказал Гвардиола.

Сегодня пройдет матч 11-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.