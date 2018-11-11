Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гвардиола: «Я был в той же ситуации, что и Моуринью. Я восхищаюсь теми, кто реагирует на трудности» 

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    «Я восхищаюсь не только Жозе, а всеми тренерами. Особенно теми, кто испытывал серьезные трудности.

    В прошлом я и сам был в такой ситуации, в какой он находится сейчас. Если все станет плохо, то я буду в том же положении.

    Хочу побеждать всех тренеров. Я мы не все дружим – не обязательно быть друзьями со всеми – но все мы в одном положении. Когда они страдают, то я знаю, что и сам буду испытывать то же рано или поздно. Особенно я восхищаюсь тренерами, которые реагируют на трудности.

    От нас ожидают многого. Если мы не побеждаем, то мы терпим неудачу. Он реагирует на ситуацию, встает и продолжает двигаться. Мы должны выигрывать все титулы, за которые боремся. Наши ситуации довольно схожи», – сказал Гвардиола.

    Сегодня пройдет матч 11-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2018 12:06
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      demir301 11 ноября 2018, 12:14

      что за идиот писал статью???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка > demir301 11 ноября 2018, 12:20

      Яндекс переводчик;)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25044

      bset > demir301 11 ноября 2018, 12:23

      Статью писали умные люди. А перевели и опубликовали ее тут журналюхи из Бомбардира. Так как в школе они только начали изучать английский, у них трудности с переводом

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 