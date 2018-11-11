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    Ковач – после поражения от «Боруссии»: «Мы можем быть довольны своим выступлением»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 11-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Д (2:3).

    «Я думаю, это был потрясающий матч. В первом тайме игра была под наших контролем, но второй тайм был за Дортмундом.

    Мы можем быть довольны своим выступлением. Это наша лучшая игра со времен матча против «Шальке-04», мы должны отталкиваться от этого.

    Семь очков кажутся большой дистанцией, но в футболе многое возможно», – сказал Ковач.

    «Боруссия» Д с 27-ю очками возглавляет турнирную таблицу, «Бавария» с 20-ю очками идет третьей.

    Источник: Bulinews

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    11.11.2018 01:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +187

      teodogat 11 ноября 2018, 16:43

      да тренера ушлёпка гнать давно пора

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 11 ноября 2018, 06:14

      бавария в этом сезоне сама на себя не похожа

      0
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