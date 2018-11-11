да тренера ушлёпка гнать давно пора
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 11-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Д (2:3).
«Я думаю, это был потрясающий матч. В первом тайме игра была под наших контролем, но второй тайм был за Дортмундом.
Мы можем быть довольны своим выступлением. Это наша лучшая игра со времен матча против «Шальке-04», мы должны отталкиваться от этого.
Семь очков кажутся большой дистанцией, но в футболе многое возможно», – сказал Ковач.
«Боруссия» Д с 27-ю очками возглавляет турнирную таблицу, «Бавария» с 20-ю очками идет третьей.