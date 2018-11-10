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    Карпин – о ничьей с «Динамо»: «Досада есть всегда, когда не можешь добиться нужного результата»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

    – Показалось, что было очень много борьбы в первом тайме. Вы были готовы к этому?

    – Всю неделю мы готовились к этому. «Динамо» – самая силовая команда чемпионата. Они постоянно навязывают борьбу, вяжут атаки соперника. Во втором тайме у нас получилось увеличить давление на них, начали нагнетать.

    – Вы чувствуете прогресс команды в позиционной атаке?

    – На данный момент нет. Мы работаем над этим. Команда уже понимает, что надо делать в той или иной ситуации. Нам необходимо продолжать работу в этом компоненте. Позиционная атака – самое сложное в современном футболе.

    – Есть ли досада от результата матча?

    – Досада есть в любом случае, когда не можешь добиться нужного результата. Это нормально. Были неплохие подходы, но не очень много моментов у ворот соперника.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2018 22:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 14 ноября 2018, 00:20

      Тяжёлые времена и матчи, но вместе с Ростсельмашем пройдём их с достоинством, невзирая на ни на что!
      Удачи настоящим болелам и друзьям.

      0
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      Рейтинг: +144

      человек просто 12 ноября 2018, 20:23

      победило Динамо оно приехало за ничьёй и оно его добилось.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 ноября 2018, 10:31

      Не переживай Валерий Георгиевич, главное, что команда бьется на всех участках поля, а это вызывает только уважение, а удача придет!!!

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 10:42

      Возможно не повезло ,но Ростов на правильном пути и повезет в других матчах.

      6
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      Рейтинг: +93

      aviator117 11 ноября 2018, 09:49

      Динамо молодец! А Ташаев шлифовщик скамейки. Опозорился! Из Динамо его брали в сборную, а сейчас и в основной состав не попадает. Ждёт его АНЖИ!!!

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 ноября 2018, 07:37

      Валера...??!

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 11 ноября 2018, 06:22

      Типичная ноябрьская игра в РПЛ ..все уже на морях и океанах..

      0
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      Рейтинг: -6

      mishalubkov 11 ноября 2018, 02:42

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      Рейтинг: +80

      war20071 10 ноября 2018, 22:40

      По игре справедливая ничья.

      0
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 10 ноября 2018, 22:15

      Динамо прогрессирует. Ничьи с лидерами это прогресс. Карпин обоснованно расстроен.
      Динамо вперед!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 10 ноября 2018, 23:41

      Можно играть в ничью с лидерами и проигрывать аутсайдерам, прогрессивный ты наш ...))) Пусть играют и не крутят своим болельщикам динамо. 12-е место не для легендарного клуба.

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > Рубик Докоян 11 ноября 2018, 04:25

      Ты о ком ,Рубик Джан?
      ...проигрывать аутсайдерам...
      Динамо само то недалеко от них ушло ,так что ,извини,холостой выстрел)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 11 ноября 2018, 08:45

      Холостыми стрелял только в армии на тактических занятиях, а так только боевыми как и здесь.))) Команда играет в ничью с Локо, ЦСКА, Ростовом, обыгрывает Зенит, но проигрывает Анжи и КС. Динамо уже несколько десятилетий не радует своих болельщиков ни игрой, ни титулами, сочувствую...

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > Рубик Докоян 11 ноября 2018, 10:28

      Доброго утречка..За сочувствие премного благодарен.
      Отвечаю. Ты случайно не помнишь ,кто главный спонсор Динамо?
      Напомню. ВТБ. Не МВД.Безусловно,сослагательное наклонение здесь неуместно,но будь я руководителем Динамо,то я основательно потряс своего спонсора (на селекцию)..и тогда мы бы посмотрели ,что и как...
      А щас ,увы ,да....Но даже в таком виде динамовцы что то делают...Есть к чему стремиться.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 11 ноября 2018, 10:39

      Привет, Лёша! Отсутствием средств Динамо не страдало. Помним португальскую диаспору при Федорычеве как и потом при ВТБ, когда тоже закупили мастеровитых профи и транжирили деньги, пока под ФФП не попали. Но результата не было за исключением яркой игры при Силкине в течение одного круга. Теперь банк ВТБ значительно урезал бюджет, а Динамо в убытках и долгах. Ещё не ясно, что будет с новым стадионом, когда его наконец достроят и примут в эксплуатацию.

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > Рубик Докоян 11 ноября 2018, 13:20

      Зачем ВТБ урезал бюджет?
      В чем они так провинились?
      И чем виновато сегодняшнее поколение игроков?
      (имеется ввиду ,что у них ,что то ,когда то было)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 11 ноября 2018, 23:14

      Потому, что у банка тоже проблемы и немалые, чтобы такие средства выделять, тучные времена прошли.

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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj > Рубик Докоян 11 ноября 2018, 23:19

      ну почему же только при Силкине, при Черчесове хорошо играли, пока не случился "Денисов". А если еще глубже копнуть то как раз тройка Семшов-Хохлов-Данни при Кобелеве очень знатно раскатывали команды, без особых вливаний на тот период денег.
      И насчет денег что не "страдало" еще как страдало, деньги то не на футбол уходили, а на освоение в нужные карманы, Ротенберг так вообще Динамо использовал как стиральную машину.

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