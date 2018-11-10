Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

– Показалось, что было очень много борьбы в первом тайме. Вы были готовы к этому?

– Всю неделю мы готовились к этому. «Динамо» – самая силовая команда чемпионата. Они постоянно навязывают борьбу, вяжут атаки соперника. Во втором тайме у нас получилось увеличить давление на них, начали нагнетать.

– Вы чувствуете прогресс команды в позиционной атаке?

– На данный момент нет. Мы работаем над этим. Команда уже понимает, что надо делать в той или иной ситуации. Нам необходимо продолжать работу в этом компоненте. Позиционная атака – самое сложное в современном футболе.

– Есть ли досада от результата матча?

– Досада есть в любом случае, когда не можешь добиться нужного результата. Это нормально. Были неплохие подходы, но не очень много моментов у ворот соперника.