Влашич: «У нас травмировано несколько игроков. Если все соберутся, результаты станут лучше»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением об игре команды.

«Мы не побеждаем в четырех матчах, соответственно, не достигаем результатов, которых хотим, – это правда. Но играем мы хорошо, зачастую даже лучше соперника. Например, в матче с «Динамо» у нас были моменты, мы могли забить и выиграть. Так что не могу сказать, что наша игра находится в упадке. Где-то просто не хватает удачи.

Как вы знаете, у нас несколько важных для команды игроков травмированы. Бистрович, Абель – он очень хороший нападающий, с ним легче играть. А Бекао пропускал матч с «Краснодаром» из-за карточек – его очень не хватало.

Каждая потеря чувствуется. Если все соберутся, то, уверен, наши результаты станут лучше. Но пока мы там, где есть. Поверьте, каждый день мы разговариваем с тренером, анализируем ошибки, смотрим, где были не правы, и делаем все, чтобы стать лучше», – сказал Влашич.

ЦСКА с 13-ю очками идет на пятой строчке в таблице.