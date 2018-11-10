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    Влашич: «У нас травмировано несколько игроков. Если все соберутся, результаты станут лучше»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением об игре команды.

    «Мы не побеждаем в четырех матчах, соответственно, не достигаем результатов, которых хотим, – это правда. Но играем мы хорошо, зачастую даже лучше соперника. Например, в матче с «Динамо» у нас были моменты, мы могли забить и выиграть. Так что не могу сказать, что наша игра находится в упадке. Где-то просто не хватает удачи.

    Как вы знаете, у нас несколько важных для команды игроков травмированы. Бистрович, Абель – он очень хороший нападающий, с ним легче играть. А Бекао пропускал матч с «Краснодаром» из-за карточек – его очень не хватало.

    Каждая потеря чувствуется. Если все соберутся, то, уверен, наши результаты станут лучше. Но пока мы там, где есть. Поверьте, каждый день мы разговариваем с тренером, анализируем ошибки, смотрим, где были не правы, и делаем все, чтобы стать лучше», – сказал Влашич.

    ЦСКА с 13-ю очками идет на пятой строчке в таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2018 21:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 ноября 2018, 10:13

      Влашича Зениту закрыть, а больше там креативных игроков нет. Одни пешки.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 11 ноября 2018, 03:31

      ДА. Здоровья травмированным. Ждём побед.

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 ноября 2018, 22:23

      некоторые московские команды с большим бюджетом и того не имеют

      0
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