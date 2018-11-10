Моуринью: «МЮ» – не та команда, что сдается. Мы ищем способы бороться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1). «МЮ» дважды забил в концовке встречи и выиграл. Моуринью задали вопрос, не придется ли его команде отыгрываться так же в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«Мы не та команда, которая сдается. Мы команда, которая ищет способы бороться, порой меняя результат, порой нет. Мы команда, у которой есть командный дух борьбы, но нам не всегда удается добиться результата.

Если мы продолжим пропускать голы, мы дойдем то точки, когда мы не сможем отыграться. Мы должны быть уверенными, что мы растем, не только в плане настроя и подхода к игре, но и в плане компактности игры, которая позволит хорошо начинать матчи», – сказал Моуринью.

Матч «Манчестер Сити» – «МЮ» пройдет завтра, 11 ноября.