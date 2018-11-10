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    Гвардиола: «Победим мы или нет, «МЮ» останется в гонке за титул АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 11-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Победим мы или нет, они все еще не выбывают из гонки за титулом. В ноябре? Невозможно.

    Они это показали, у них были трудности, они хорошо справились. Это большой клуб.

    Конечно игры против прямых конкурентов всегда особенны, ведь если мы побеждаем, они проигрывают. Но сейчас ноябрь. Возможно, матч на «Олд Траффорд» в марте будет более определяющим», – сказал Гвардиола.

    Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» пройдет завтра, 11 ноября.

    Источник: Sky Sports

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    10.11.2018 20:27
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