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    Гончаренко: «Неудачные выступления ЦСКА в РПЛ? Через эти качели надо пройти»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре команды в октябре.

    – В сентябрьских матчах РПЛ ЦСКА выступил успешно, а вот в октябре потерпел два домашних поражения, от «Локомотива» и «Краснодара».

    – Как я уже сказал, через эти качели надо пройти. Летний подготовительный период получился скомканным, поскольку в тот период команда только формировалась. По ходу сезона на долгий срок выбывали важные футболисты – Абель Эрнандес, Кристиян Бистрович, Георгий Щенников.

    В результате при насыщенном календаре нам немного не хватало ротации. Говорю все это вовсе не в качестве оправдания, а только для того, чтобы привести объективные факты. Как бы то ни было, поражения заставляют внимательнее посмотреть на какие-то вещи. Они многому учат, важно сделать правильные выводы и двигаться дальше.

    ЦСКА с 20-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Завтра армейцы сыграют в матче 14-го тура с «Зенитом».

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    10.11.2018 19:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 11 ноября 2018, 16:46

      Костяк подобран очень неплохо! И стрельнул тоже он неплохо, добавить еще стабильности и думаю следующий год будет хорош! Очень жду возвращения Кучаева! Ну и хотелось бы чтобы Влашич остался!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 10:14

      Такие изменения в составе не могут сказаться на результате. Для сыгранности нужно время.

      2
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      Рейтинг: +842

      vovan55 11 ноября 2018, 01:51

      молодёжь всегда не стабильна, команда ещё создаётся...удачи

      0
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 10 ноября 2018, 20:27

      На этапе формирования команды никто и не ждёт от ЦСКА каких-либо громких побед. Вот когда молодёжь окончательно адаптируется, а травмированные вылечатся, вот тогда можно будет штурмовать первую строчку. Думаю, после зимнего перерыва армейцам станет полегче играть. А сейчас главное держаться в районе еврокубковых мест.

      6
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      Рейтинг: +86

      Марфа Васильевна 10 ноября 2018, 20:17

      Жалко,что главный матч тура не покажут на канале матч тв придётся на ноуте смотреть через OVEGO.TV. ВЕРЮ В ПОБЕДУ КОНЕЙ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 10 ноября 2018, 20:02

      Виктор давай твори...жаль только Никола уйдёт,сомневаюсь что его удержат...

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 ноября 2018, 19:58

      верим в команду..

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 ноября 2018, 19:54

      Элемент невезения есть, но и обилие травм у молодых игроков вызывает вопросы. С Васиным и Дзагой понятно, там рецидивы и хрустальность присутствуют. Когда все будут в строю, то на всех позициях будут качественные замены за исключением воротника.

      6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 ноября 2018, 19:46

      Главное - Влашича выкупить! И не продавать ведущих игроков, тогда в следующем сезоне сможет уже играть качественная и слаженная команда! И о дублёре Акинфееву подумать. С Богом!

      8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 10 ноября 2018, 20:31

      ...после зимнего сбора, т.е. весной команда заиграет еще
      слаженнее и интереснее, самое главное не получить тяжелых
      травм и в трансферное зимнее окно приобрести пару игроков
      и хорошего дублера вратаря.

      2
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