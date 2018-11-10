Гончаренко: «Неудачные выступления ЦСКА в РПЛ? Через эти качели надо пройти»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре команды в октябре.

– В сентябрьских матчах РПЛ ЦСКА выступил успешно, а вот в октябре потерпел два домашних поражения, от «Локомотива» и «Краснодара».

– Как я уже сказал, через эти качели надо пройти. Летний подготовительный период получился скомканным, поскольку в тот период команда только формировалась. По ходу сезона на долгий срок выбывали важные футболисты – Абель Эрнандес, Кристиян Бистрович, Георгий Щенников.

В результате при насыщенном календаре нам немного не хватало ротации. Говорю все это вовсе не в качестве оправдания, а только для того, чтобы привести объективные факты. Как бы то ни было, поражения заставляют внимательнее посмотреть на какие-то вещи. Они многому учат, важно сделать правильные выводы и двигаться дальше.

ЦСКА с 20-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Завтра армейцы сыграют в матче 14-го тура с «Зенитом».