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    Покеттино: «Кейн – убийца, он нацелен на голы. Но порой эта одержимость играет против него»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением об игре форварда Гарри Кейна.

    «Он убийца, киллер. Он всегда тренируется, он хочет убить голкипера. Он хочет забивать, он нацелен на голы.

    Он так одержим голами, что порой, когда он не забивает, это играет против него. Иногда вам нужно больше свободы, не нужно быть таким одержимым.

    Я думаю, он научится этому. Сейчас он взрослеет, ведь он все еще очень молод», – сказал Покеттино.

    В текущем сезоне АПЛ Кейн сыграл в 11 матчах, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. В четырех матчах Лиги чемпионов в этом сезоне он забил четыре гола.

    Источник: Sky Sports

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    10.11.2018 19:11
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