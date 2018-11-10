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    Мбаппе: «ПСЖ» нужно прибавлять, чтобы дойти до финала ЛЧ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением об игре команды в Лиге чемпионов.

    «ПСЖ» прибавил с тех пор, как у клуба появились новые владельцы. Мы не перестали расти и должны продолжать делать это прежде мыслей о финале Лиги чемпионов и победе в этом турнире.

    Есть ступени, по которым нужно подняться, прежде чем мы дойдет до финала. Мы осознаем, что должны продолжать прибавлять вместе с клубом», – сказал Мбаппе.

    «ПСЖ» с 5-ю очками занимает третью строчку в группе С Лиги чемпионов. Первым идет «Наполи», вторым – «Ливерпуль», у обеих команд по 6 очков.

    Источник: ESPN

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    10.11.2018 17:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 14 ноября 2018, 17:11

      Чем их там кормят?.. Какой финал ЛЧ? ПСЖ и финал ЛЧ - это аббревиатуры из параллельных (нигде не пересекающихся) вселенных.

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