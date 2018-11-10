Мбаппе: «ПСЖ» нужно прибавлять, чтобы дойти до финала ЛЧ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением об игре команды в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» прибавил с тех пор, как у клуба появились новые владельцы. Мы не перестали расти и должны продолжать делать это прежде мыслей о финале Лиги чемпионов и победе в этом турнире.

Есть ступени, по которым нужно подняться, прежде чем мы дойдет до финала. Мы осознаем, что должны продолжать прибавлять вместе с клубом», – сказал Мбаппе.

«ПСЖ» с 5-ю очками занимает третью строчку в группе С Лиги чемпионов. Первым идет «Наполи», вторым – «Ливерпуль», у обеих команд по 6 очков.