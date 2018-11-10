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    Валуев: «Мне нравится, что тренер «Зенита» – русский и понятный»

    Депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев высказал свое мнение о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке. Под руководством российского специалиста сине-бело-голубые лидируют в РПЛ.

    «Мне нравится, что наш тренер — русский и понятный. Отсутствуют скандалы. Семак нашел грань дружеских, приятельских отношений, которую нельзя переносить на поле. Я надеюсь, что «Зенит» нашел тренера на долгие годы.

    Конечно, ничто не вечно под луной… Мы много раз видели, как саботаж приводит к деградации игры. Я это не понимаю. Тебе может сколько угодно не нравиться тренер, но нужно выполнять его требования. Задачу поставили — выполняй. Ты получаешь огромные деньги, все это знают», — сказал Валуев.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.11.2018 15:06
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 09:43

      Все это понятно ,непонятно одно, почему раньше в Зените не было русского тренера?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 ноября 2018, 19:28

      Надо взять Валуева в Зенит воспитателем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 10 ноября 2018, 17:42

      Чагаев

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 10 ноября 2018, 17:25

      Дважды два четыре.
      Валуев: а давайте по русски, а то непонятно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > subbotaspartak 10 ноября 2018, 18:02

      Прочитай всю вьюху Валуева в ДЗД откуда взяли эту выжимку. Может перестанешь писать глупости.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 ноября 2018, 17:03

      ну ну зато вы все в думе русские и непонятливые и так всегда на долгие годы одна хрень от вас

      4
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      Рейтинг: +876

      movie 10 ноября 2018, 17:00

      У Семака результат есть, игры нет. Думаю на долго не задержится на мостике

      3
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      Рейтинг: +1236

      омск55 10 ноября 2018, 16:18

      Что не успешный актёр , что не успешный спортсмен то единорос , совпадения, я не думаю

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС > омск55 10 ноября 2018, 16:45

      Зато успел поспортсменить, поактёрить и подепутатить. А что успел ты?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 > ДВС 10 ноября 2018, 16:54

      а ты что пиданорос

      -2
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > омск55 10 ноября 2018, 16:59

      Я первый спросил тебя.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 10 ноября 2018, 16:15

      А мне не нравится что ты депутат и ты тупой

      -1
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > омск55 10 ноября 2018, 16:41

      Если голова пуста, то голове ума не придадут места. Частные удары по голове ума не добавляют.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > ilichkadr 10 ноября 2018, 16:54

      Считаешь иностранный тренер лучше?

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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > ДВС 10 ноября 2018, 18:01

      Где ты увидел в 21-м веке тренера? Кругом одни менеджеры, задачи которых давать результат здесь и сейчас. Отсюда и цена вопроса.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > ilichkadr 10 ноября 2018, 18:05

      Если в 21 веке тренер должен давать результат быстро, это не значит, что не стало тренеров. Это значит, что изменилось время и требования к тренеру.

      0
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > ДВС 10 ноября 2018, 18:38

      Возможно это так и есть, но, на мой взгляд, заниматься тренерством как таковым смысла нет.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > ilichkadr 10 ноября 2018, 18:50

      Очень субъективно, отдаёт безнадёгой и личными проблемами..

      0
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > ДВС 10 ноября 2018, 21:07

      Не, на болелу, коим являюсь, безнадёга и личные проблемы не распространяются.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 ноября 2018, 16:11

      Наследник Престола,хкуле говорить...)
      Внимаем мы,пока по роже недополучили...

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      Рейтинг: +88

      hans6978T 10 ноября 2018, 15:59

      Кто-то запаздывает))))))))))))))))))))) Этой новости сто лет в обед)

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      Рейтинг: +876

      movie > hans6978T 10 ноября 2018, 17:02

      Он высокий, пока дойдет...

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      Рейтинг: +88

      hans6978T > movie 10 ноября 2018, 17:48

      Я про сайт)))

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