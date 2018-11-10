Валуев: «Мне нравится, что тренер «Зенита» – русский и понятный»

Депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев высказал свое мнение о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке. Под руководством российского специалиста сине-бело-голубые лидируют в РПЛ.

«Мне нравится, что наш тренер — русский и понятный. Отсутствуют скандалы. Семак нашел грань дружеских, приятельских отношений, которую нельзя переносить на поле. Я надеюсь, что «Зенит» нашел тренера на долгие годы.

Конечно, ничто не вечно под луной… Мы много раз видели, как саботаж приводит к деградации игры. Я это не понимаю. Тебе может сколько угодно не нравиться тренер, но нужно выполнять его требования. Задачу поставили — выполняй. Ты получаешь огромные деньги, все это знают», — сказал Валуев.