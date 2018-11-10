Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Влашич: «ЦСКА должен обыгрывать «Зенит», если хочет бороться за победу в РПЛ»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата России с «Зенитом». Сербский футболист выделил в составе петербуржцев Артема Дзюбу и Клаудио Маркизио.

    «Нас ждет очень тяжелая игра. «Зенит» идет первым в таблице, и мы должны их обыгрывать, если рассчитываем бороться за победу в чемпионате.

    В составе «Зенита» я могу выделить Артема Дзюбу. Он отличный нападающий. Также у них есть Клаудио Маркизио, перешедший этим летом из «Ювентуса». Вообще, в петербургском клубе собрано много сильных игроков, но нам по силам с ними бороться», – сказал Влашич.

    Матч ЦСКА – «Зенит» состоится 11 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2018 12:37
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 ноября 2018, 20:07

      ЦСКА надо научится обыгрывать лидеров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mirspirs 10 ноября 2018, 17:39

      Для интриги было бы круто, тем более сейчас зенит вообще не торт. Но если ЦСКА продукт, мало кто удивится. дерзайте, молодёжь. Надеюсь костолом-симулянт бекар не удалится и не испортит игру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 10 ноября 2018, 13:15

      А Зенит не хочет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 ноября 2018, 12:50

      Рассчитывать на победу в чемпионате? Надо быть реалистом. ИМХО, в этом сезоне попадание в ЛЧ для ЦСКА- уже будет великим достижением. Ибо слишком много очков теряем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 ноября 2018, 12:48

      Побеждать то надо, но чемпионство в этом году вам не светит!!! За лигу европы хоть зацепитесь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 10 ноября 2018, 12:45

      Влашич лучший в ЦСКА, очень качественный игрок..Надо его обязательно выкупать у Эвертона ...А по поводу победы над Зенитом это вряд ли, для ЦСКА ничья это максимум...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean > _Marqella_ 10 ноября 2018, 13:10

      Судя по игре Зенита..вполне можно обыгрывать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > _Marqella_ 10 ноября 2018, 13:12

      кто ж его теперь продаст? все 20 - 30 млн теперь запросят, ЦСКА на это не пойдет.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > JellyBean 10 ноября 2018, 15:44

      А ЦСКА что феерит???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 10 ноября 2018, 17:18

      Чуйка подсказывает, что феерить будет судья...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 