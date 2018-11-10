Влашич: «ЦСКА должен обыгрывать «Зенит», если хочет бороться за победу в РПЛ»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата России с «Зенитом». Сербский футболист выделил в составе петербуржцев Артема Дзюбу и Клаудио Маркизио.

«Нас ждет очень тяжелая игра. «Зенит» идет первым в таблице, и мы должны их обыгрывать, если рассчитываем бороться за победу в чемпионате.

В составе «Зенита» я могу выделить Артема Дзюбу. Он отличный нападающий. Также у них есть Клаудио Маркизио, перешедший этим летом из «Ювентуса». Вообще, в петербургском клубе собрано много сильных игроков, но нам по силам с ними бороться», – сказал Влашич.

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится 11 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.