Ляпорт: «Манчестер Сити» намерен отомстить «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт поделился ожиданиями от матча 12 тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Команда экс-представителя «Атлетика» хочет отомстить сопернику за поражение в последнем очном поединке.

«Мы готовы сражаться и извлечь выгоду из нашей хорошей формы. В нас есть настроение мести. Очень важный матч», – сказал Ляпорт.

Последняя очная встреча между командами состоялась в апреле. «Сити» выигрывал 2:0 по ходу матча, но уступил со счетом 2:3.