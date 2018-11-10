Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ляпорт: «Манчестер Сити» намерен отомстить «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт поделился ожиданиями от матча 12 тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Команда экс-представителя «Атлетика» хочет отомстить сопернику за поражение в последнем очном поединке.

    «Мы готовы сражаться и извлечь выгоду из нашей хорошей формы. В нас есть настроение мести. Очень важный матч», – сказал Ляпорт.

    Последняя очная встреча между командами состоялась в апреле. «Сити» выигрывал 2:0 по ходу матча, но уступил со счетом 2:3.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2018 11:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 10 ноября 2018, 12:52

      а на матч-то тебя поставят играть? мститель нашёлся)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato > dolf666 10 ноября 2018, 13:23

      А он не для матч тв играет

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 