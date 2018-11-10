Кокорин: «Всем огромные приветы, особенно Артему Погребняку. По всем очень скучаю»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в одном из писем из СИЗО в шутку назвал форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу Погребняком. Заключенный по всем скучает.

«Спасибо большое за письмо. Мне очень приятно. Всем огромные приветы, особенно Артeму (Погребняку). По всем очень скучаю. Жду очень возвращения в Питер и на стадион. «Зенит» — чемпион», – ответил Кокорин корреспонденту «Народных новостей».

Игрок пробудет в СИЗО как минимум до 8 декабря.