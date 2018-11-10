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    Кокорин: «Всем огромные приветы, особенно Артему Погребняку. По всем очень скучаю»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в одном из писем из СИЗО в шутку назвал форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу Погребняком. Заключенный по всем скучает.

    «Спасибо большое за письмо. Мне очень приятно. Всем огромные приветы, особенно Артeму (Погребняку). По всем очень скучаю. Жду очень возвращения в Питер и на стадион. «Зенит» — чемпион», – ответил Кокорин корреспонденту «Народных новостей».

    Игрок пробудет в СИЗО как минимум до 8 декабря.

    Источник: «Народные новости»

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    10.11.2018 11:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 09:06

      Наверное от допросов все перепуталось у него в голове.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 10 ноября 2018, 19:53

      Стал людей вокруг замечать, а то только "мусор" видел, который мешает ему комфортно жить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3927

      minaev23 10 ноября 2018, 19:13

      Дурило молодое ! Ждём по любому Кокорина как игрока Зенита так и игрока сборной !!!!!

      -1
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 10 ноября 2018, 15:52

      Писец как смешно,обоссаться можно..Петросян ****

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 10 ноября 2018, 15:18

      ахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2293

      kvm 10 ноября 2018, 15:00

      Разлюбил Мамошу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 ноября 2018, 13:02

      Шпак задумчиво ждет очередного футболиста в кофейне....

      0
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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 10 ноября 2018, 12:59

      Зенит заказал полосатую форму для домашних матчей, с бирочками.
      Возле Нью-Крестов на деньги Кокорина и Мамаева строится спортивный комплекс - только так смогут замолить свои грехи борзые отщепенцы.

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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 10 ноября 2018, 12:34

      вечер в хату, учи уклад воровской додик)

      0
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      Рейтинг: +187

      maxpav 10 ноября 2018, 12:17

      Так тебе, дэ__бил, как минимум еще МЕСЯЦ предстоит "скучать"!!!!

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