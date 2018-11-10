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    Переводчик Карреры: «Не было такого, чтоб Массимо кричал или ругался. Даже моя мама строже итальянца»

    Переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов рассказал о характере итальянца. Специалист не был излишне строгим, считает сотрудник красно-белых.

    — Каррера — строгий тренер? Он мог выгнать кого-то с тренировки или накричать?

    — Моя мама была даже строже, если сравнивать. Понятно, что какие-то моменты были, но они опять же рабочие. Было выражение каких-то эмоций, а насчет того, чтобы он кричал или ругался – такого не было.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.11.2018 09:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 10 ноября 2018, 13:09

      а таких, как Глушаков, п*здить надо. Он сам об этом говорил после увольнения Билича (который доверил ему капитанить) и перехода в Спартак.

      0
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 10 ноября 2018, 10:40

      Что то слабо верится. В интервью игроков не раз проскальзывало, что Массимо когда надо разговаривал с ними "по-мужски".

      0
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > oyabun 10 ноября 2018, 19:54

      Ну, у всех же разные понятия разговоров "по-мужски" )

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 ноября 2018, 10:35

      К сожалению у нас хорошего отношение к игрокам, рабочим, сотрудникам, просто не катит.На нас нужно обязательно поорать.Показать кто в местной банде альфа-самец.Простые отношения это не про нас.Будешь демократничать, тебе тут же Ромашку сделают.

      3
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      Рейтинг: +320

      T 72 10 ноября 2018, 10:20

      Хорошие качества для школьного учителя,а не для тренера наших игроков ,они расслабляются сразу,им только тренер Газмяса из Нашей Раши нужен)

      1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 10 ноября 2018, 09:58

      Как уже надоел этот ПЕРЕВОДЧИК, название для нового фильма для Стейтема.

      0
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 10 ноября 2018, 09:48

      "Не было такого, чтоб Массимо кричал или ругался"
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      ...или на лайки обижался...

      0
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