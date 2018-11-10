Переводчик Карреры: «Не было такого, чтоб Массимо кричал или ругался. Даже моя мама строже итальянца»

Переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов рассказал о характере итальянца. Специалист не был излишне строгим, считает сотрудник красно-белых.

— Каррера — строгий тренер? Он мог выгнать кого-то с тренировки или накричать?

— Моя мама была даже строже, если сравнивать. Понятно, что какие-то моменты были, но они опять же рабочие. Было выражение каких-то эмоций, а насчет того, чтобы он кричал или ругался – такого не было.