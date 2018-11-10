Орлов: «Середняк из Франции работает с мячом лучше «Зенита». Это стагнация нашего футбола»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Бордо» и «Зенитом» (1:1). Журналист отметил технику французов.

– Лидеру чемпионата России противостояла 11-я команда Франции.

– Так вот это и удручает! Что мы тогда с «ПСЖ» делать будем?! У середняка чемпионата Франции техника на порядок выше, чем у «Зенита». Это говорит о слабости российского футбола, о его общем уровне. Стагнация!