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    Орлов: «Середняк из Франции работает с мячом лучше «Зенита». Это стагнация нашего футбола»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Бордо» и «Зенитом» (1:1). Журналист отметил технику французов.

    – Лидеру чемпионата России противостояла 11-я команда Франции.

    – Так вот это и удручает! Что мы тогда с «ПСЖ» делать будем?! У середняка чемпионата Франции техника на порядок выше, чем у «Зенита». Это говорит о слабости российского футбола, о его общем уровне. Стагнация!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2018 09:15
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 21:29

      Это говорит о том, что второй состав Зенита на голову уступает первому. А селекционная служба предлагает ему игроков, от которых отказались не только лучшие, но и средние клубы.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 ноября 2018, 22:21

      Это - чистая правда.

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 ноября 2018, 20:01

      Лимит. Лимит. Да здравствует Лимит....

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 10 ноября 2018, 15:29

      А мы всегда уступали в работе с мячом практически всем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 10 ноября 2018, 12:05

      гэна не гони

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 10 ноября 2018, 12:04

      Все относительно. Просто привык наш народ считать себя каким-то избранным, великим, почему-то мы должны везде выигрывать, везде быть первыми. В частности в футболе: по чемпионату наша лига где-то 5-ая или 6-ая в Европе, что не так уж и плохо. Сборная по уровню игры где-то во втором десятке среди европейских. Конечно, хочется большего, но пока, что это реальный уровень и выше головы не прыгнуть. А прыгнуть можно, если искоренить коррупцию в РФС и развивать клубы и детские академии, как это делает Галицкий.

      8
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Леха из Твери 10 ноября 2018, 12:11

      Оказывается ты умеешь писать нормальные вещи. Всё по делу, всё так и есть-всему виной коррупция в футболе

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Леха из Твери 10 ноября 2018, 12:18

      Ты не попутал "наш народ" с пендосами??? Что то я не слышал что бы наши орали, что мы самые самые, и ЧМ выиграем и ЛЧ..

      -2
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      Рейтинг: +1447

      Toomans > Леха из Твери 10 ноября 2018, 17:24

      Трудно не согласиться. Галицкий - пример всем в этом деле.

      0
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      Рейтинг: +1447

      Toomans > ufos73 10 ноября 2018, 17:25

      Да ни капли. Имелось ввиду не слова об ожиданиях, а реальное ощущение, что команда должна играть как в свое время одна из лучших команд Европы и мира - сборная СССР. И если команда не показывает этот уровень, мало кто интересуется почему именно этого не происходит.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Toomans 10 ноября 2018, 17:45

      Ну не знаю, какие то вы странные, я от каки не жду вкуса шоколада )))))

      0
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 10 ноября 2018, 11:52

      Сейчас в стране не стагнация! Всеобщая деградация, во всём! Ну кроме уровня коррупции и воровства.

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 10 ноября 2018, 11:49

      Какая там "стагнация"?
      ДЕГРАДАЦИЯ!
      Орлов что, матчи РФПЛ не смотрит?
      Только ДВЕ команды - Краснодар и Ростов - ИГРАЮТ, а одна - ЦСКА - изо всех сил ПЫТАЕТСЯ ИГРАТЬ.

      ФСЁ! (((

      5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > derrik2000 10 ноября 2018, 12:15

      Он слышал такие слова, но смысл не уловил. Ляпнул что бы умным показаться )))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 ноября 2018, 11:41

      Генка прозрел или фрукт поспел

      3
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Полная Канистра 10 ноября 2018, 11:57

      Миллер зарплату подзадержал - денежки придут и опять похвалы польются.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 10 ноября 2018, 11:37

      Не может в стране с больной экономикой быть здоровый футбол.По тем же причинам ,тотальная некомпетентность и коррупция.Всё всех устраивает,присосались к денежным потокам и всё у них хорошо,всё они опыт извлекают из 11 пропущенных мячей от европейских середняков.

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