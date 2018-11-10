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    Роберто Карлос: «Винисиус Жуниор сотворит историю «Реала» и всего футбола»

    Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос поговорил о фигуре атакующего игрока испанцев Винисиуса Жуниора. Бразилец переехал в Европу летом.

    «Я всегда верю, что бразильские футболисты в Европе – лучшие. Винисиус сотворит историю «Реала» и всей игры. У него есть обводка, цельное видение поля. Это современный полузащитник», – считает экс-представитель «Анжи».

    Винисиус провел в текущем сезоне десять матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Marca

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    10.11.2018 07:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 ноября 2018, 10:45

      Экс-представитель «Анжи» не самое высшее достижение Роберто Карлоса.

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