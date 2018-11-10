Роберто Карлос: «Винисиус Жуниор сотворит историю «Реала» и всего футбола»

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос поговорил о фигуре атакующего игрока испанцев Винисиуса Жуниора. Бразилец переехал в Европу летом.

«Я всегда верю, что бразильские футболисты в Европе – лучшие. Винисиус сотворит историю «Реала» и всей игры. У него есть обводка, цельное видение поля. Это современный полузащитник», – считает экс-представитель «Анжи».

Винисиус провел в текущем сезоне десять матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.