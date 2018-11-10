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    Адиев: «У игроков «Анжи» нет денег на карманные расходы, не то что зарплат. Особых надежд не вижу»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой ситуации в клубе. По словам специалиста, у футболистов нет денег на карманные расходы.

    «У ребят даже билеты не куплены, даже на карманные расходы ничего не получили, что уж говорить про зарплаты. В профессиональной команде это ненормально, тем более в Премьер-лиге.

    На сегодняшний день не вижу особых надежд. И ребят, и себя настраиваю сделать своe дело как профессионалы. Постараемся, чтобы через три оставшихся тура мы не были на 15-16 местах», – приводит слова Адиева издание «Тульский футбол».

    «Анжи» при этом не идет в зоне прямого вылета.

    Источник: «Тульский футбол»

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    10.11.2018 06:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 10 ноября 2018, 10:50

      а зачем тогда они вообще выходят на матчи?бойкотировать матчи,добиться признания клуба банкротом,получить статус свободного агента и делать свою работу уже за деньги.........по моему это единственный разумный вариант

      0
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 10 ноября 2018, 10:36

      Я бы на их месте ( футболистов) в зимнее окно просил агента что бы нашел другой клуб ,хоть в ФНЛ там хоть где платят немного но платят

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 ноября 2018, 10:08

      Привет каримову

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 ноября 2018, 09:26

      Удивительно, что клуб до сих пор не снялся с турнира и не обанкротился. Но ничто не мешает этому произойти в ближайшем будущем.

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 10 ноября 2018, 09:22

      Совсем бедные....

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 10 ноября 2018, 08:54

      Скоро будут на матчи - автостопом ездить, и в товарных вагонах )

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      Рейтинг: +448

      Rainmaker > turist82 10 ноября 2018, 12:19

      что там будет... :)

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      Рейтинг: +2697

      turist82 10 ноября 2018, 08:53

      Зачем в премьер-лигу то лезли в таком случае?

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 10 ноября 2018, 08:19

      Профессиональные команды, живут по средствам и зарабатывают сами на билетах, рекламе и продаже телеправ, а не высасывают деньги из краевых и федеральных бюджетов, получая при этом несоизмеримые со своим мастерством и достижениям фантастические зарплаты...
      - в РПЛ таких нет и не предвидится.))))

      5
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > Боцман59rus 10 ноября 2018, 09:16

      У нас в Москве стадионы не заполняются, а вы хотите что-бы в республиках на билетах зарабатывали! Без поддержки властей клубу не выжить!

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Боцман59rus 10 ноября 2018, 10:45

      Нужны реформы по типу предложенных Федуном,слишком долго гоняли договорняки,продавали игры,покупали судей и всё это на бюджетный счёт.Поэтому даже приличные иностранцы у нас быстро деградируют.Манежи крытые нужно строить,что бы круглый год играть.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 ноября 2018, 08:18

      Анжи ожидает судьба как у Амкара...очень печально!

      3
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