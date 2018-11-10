Адиев: «У игроков «Анжи» нет денег на карманные расходы, не то что зарплат. Особых надежд не вижу»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой ситуации в клубе. По словам специалиста, у футболистов нет денег на карманные расходы.

«У ребят даже билеты не куплены, даже на карманные расходы ничего не получили, что уж говорить про зарплаты. В профессиональной команде это ненормально, тем более в Премьер-лиге.

На сегодняшний день не вижу особых надежд. И ребят, и себя настраиваю сделать своe дело как профессионалы. Постараемся, чтобы через три оставшихся тура мы не были на 15-16 местах», – приводит слова Адиева издание «Тульский футбол».

«Анжи» при этом не идет в зоне прямого вылета.