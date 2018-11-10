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    Переводчик Карреры: «У Массимо получилось бы выучить русский. Просто ему не хватало времени»

    Артем Фетисов, переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, объяснил, почему итальянский специалист не научился разговаривать по-русски.

    – Каррера пытался учить русский язык?

    – Если честно, у него просто не было на это времени. Все свое время он отдавал футболу. Поначалу у него неплохо получалось с языком. Он выучил алфавит, умел читать по слогам, знал все звуки и так далее. Просто у него не было времени для дальнейшего развития. Мне кажется, у него получилось бы, потому что не было трудностей ни в произношении, ни в остальном. Но мы иногда даже спорили с ним, потому что какие-то правила русского языка казались Массимо абсурдными. В итальянском как пишешь, так и говоришь, а у нас пишешь так, а говоришь по-другому. Некоторые нюансы казались ему дико странными и у нас с ним были споры на «ха-ха». Не какая-то ругань, конечно.

    – Иностранные тренеры должны, на ваш взгляд, изучать местные языки?

    – Ничего они не должны. Это какое-то предубеждение, что раз человек приехал, он должен то или это. Кому он должен? Человек пришел в «Спартак», получился очень хороший сезон. Команда выиграла чемпионат при том, что тренер не знал русского языка. И что? Это ничего не меняет. Представьте, что кто-то поедет работать тренером в Китай. Разве он должен знать китайский?

    Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.11.2018 01:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 10 ноября 2018, 11:49

      Надо было важное слова выучить,как ё..твой мать,без этого слова русских хер воспитаешь

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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 ноября 2018, 10:38

      Он перешёл в Спартак чтобы футболом заниматься, а не языки выучивать.Ему за это денег не платили.Был бы пункт в контракте, учил бы.А так всё это выеденного яйца не стоит.

      0
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 10 ноября 2018, 09:19

      Я русский бы выучил только за то, что разговаривал Ленин!!!!!!!

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 10 ноября 2018, 01:43

      У меня вот тоже получилось бы научиться играть на скрипке, пилотировать самолёт, выучить 100 языков и даже стать тренером Спартака. Просто времени нет.

      2
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      Рейтинг: +3843

      BP > Torvald64 10 ноября 2018, 02:57

      Выучить другой язык не так легко, особенно русский. Один из самых сложных для иностранцев.

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 > BP 10 ноября 2018, 10:35

      Да и если выучат,то потом ещё несколько лет будут вникать в тонкости,например как такое может быть что речка по колено,а рыбы до х.уя)

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > BP 10 ноября 2018, 13:03

      Я и так немного знаю испанский и английский знаю на уровне upper intermediate - это всё понятно, речь-то не об этом)

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