Переводчик Карреры: «У Массимо получилось бы выучить русский. Просто ему не хватало времени»

Артем Фетисов, переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, объяснил, почему итальянский специалист не научился разговаривать по-русски.

– Каррера пытался учить русский язык?

– Если честно, у него просто не было на это времени. Все свое время он отдавал футболу. Поначалу у него неплохо получалось с языком. Он выучил алфавит, умел читать по слогам, знал все звуки и так далее. Просто у него не было времени для дальнейшего развития. Мне кажется, у него получилось бы, потому что не было трудностей ни в произношении, ни в остальном. Но мы иногда даже спорили с ним, потому что какие-то правила русского языка казались Массимо абсурдными. В итальянском как пишешь, так и говоришь, а у нас пишешь так, а говоришь по-другому. Некоторые нюансы казались ему дико странными и у нас с ним были споры на «ха-ха». Не какая-то ругань, конечно.

– Иностранные тренеры должны, на ваш взгляд, изучать местные языки?

– Ничего они не должны. Это какое-то предубеждение, что раз человек приехал, он должен то или это. Кому он должен? Человек пришел в «Спартак», получился очень хороший сезон. Команда выиграла чемпионат при том, что тренер не знал русского языка. И что? Это ничего не меняет. Представьте, что кто-то поедет работать тренером в Китай. Разве он должен знать китайский?

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.