Адвокат Кокорина: «Продление срока следствия на два месяца противоречит разумному»

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина прокомментировала информацию о том, что срок следствия по делу футболиста будет продлен до 8 февраля.

«Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки — 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на 2 месяца, а всего — до 4-х месяцев, при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному.

Если бы защита могла сообщить вам, чем именно вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то вы были бы огорчены качеством работы следствия. Полагаю, что качество той же работы защиты будет более эффективным для исхода дела», — написала Стукалова на своей странице в инстаграме.