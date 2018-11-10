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    Адвокат Кокорина: «Продление срока следствия на два месяца противоречит разумному»

    Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина прокомментировала информацию о том, что срок следствия по делу футболиста будет продлен до 8 февраля.

    «Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки — 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на 2 месяца, а всего — до 4-х месяцев, при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному.

    Если бы защита могла сообщить вам, чем именно вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то вы были бы огорчены качеством работы следствия. Полагаю, что качество той же работы защиты будет более эффективным для исхода дела», — написала Стукалова на своей странице в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

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    10.11.2018 00:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 ноября 2018, 18:16

      Каждый из 18 следователей хотит получить по 10 миллионов отступных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 10 ноября 2018, 15:28

      Чего тянуть статья не "пожизненная".

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1484

      balam 10 ноября 2018, 10:30

      достали уже. штрафануть и отпустить. а то ща на парней все висяки по ЦО повесят. ну или может расстрелять?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2024

      DMитрий 10 ноября 2018, 08:08

      А пиз..ть людей с утра по раньше за просто так - не противоречит разуму!? Ну не может же судья публично сказать двум здоровым мужикам ай-ай, так делать не хорошо, - данная мера финансовая и воспитательная, вот и спецом тянут срок под официальным предлогом.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > DMитрий 10 ноября 2018, 14:43

      Всё это было бы справедливым,если бы вся история не была бы подставой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 ноября 2018, 07:41

      Главное чтоб прошло это время с пользой, и больше не видел этих фамилий в криминальных сводках

      1
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      Рейтинг: +6463

      Ганнибал Лектор 10 ноября 2018, 06:42

      Не два, а месяц. Самое пиковое - в январе пацанов надо отпускать. Итак урок на всю жизнь, встретить нг в бутырке. А в январе уже сборы, им там труднее, чем на зоне придётся

      2
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 10 ноября 2018, 06:16

      Вот такой у нас суд, самый гуманный в мире

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 10 ноября 2018, 05:37

      берегут от зимних травм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      vbn123 10 ноября 2018, 02:02

      Обрыдлооооооооооооооооо

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 10 ноября 2018, 00:59

      А стулом по голове,- это не противоречит разумному?

      3
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