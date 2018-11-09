Переводчик Карреры: «Что произошло между Массимо и Глушаковым? Возможно, когда-нибудь напишу об этом книгу»

Артем Фетисов, переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказал о конфликте итальянского специалиста с полузащитником Денисом Глушаковым.

Каррера отправил российского футболиста в дублирующую команду красно-белых. После отставки тренера Глушаков вернулся в основу.

– Мы никогда не узнаем, что все-таки произошло между тренером и Глушаковым?

– Почему? Возможно, я когда-нибудь напишу об этом книгу.