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    Переводчик Карреры: «Что произошло между Массимо и Глушаковым? Возможно, когда-нибудь напишу об этом книгу»

    Артем Фетисов, переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказал о конфликте итальянского специалиста с полузащитником Денисом Глушаковым.

    Каррера отправил российского футболиста в дублирующую команду красно-белых. После отставки тренера Глушаков вернулся в основу.

    – Мы никогда не узнаем, что все-таки произошло между тренером и Глушаковым?

    – Почему? Возможно, я когда-нибудь напишу об этом книгу.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.11.2018 23:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 10 ноября 2018, 15:03

      Конечно же это непростая ссора и не лайки в инстаграме. Тут все более серьезнее и многие поняли смысл этого конфликта правильно.

      1
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > zigbert 10 ноября 2018, 18:01

      "...многие поняли смысл этого конфликта правильно."

      Заинтриговал, однако... ))))))

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 10 ноября 2018, 09:39

      Интрига однако.....

      1
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      Рейтинг: +3438

      violator20 10 ноября 2018, 06:15

      Мы и так примерно знаем, а ты видимо денег хочешь, строишься из себя хранителя великих секретов.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 10 ноября 2018, 00:34

      Только,кому это надо,будет? Пора бы,перестать муссировать,сию тему. Обидно,что один человек,пострадал. Если говорить об увольнении-разумнее было,увольнять обоих. А так,получилась подлость какая-то....

      6
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Ruryu 10 ноября 2018, 04:10

      Уверен что и Глушаков зимой пойдет с вещами на выход.

      2
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > turist82 10 ноября 2018, 05:11

      твои слова да федуну бы в уши

      5
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 10 ноября 2018, 00:24

      Не верю я, что там настолько душераздирающая история в отношениях Каррера - Глушаков, что даже брошюрку с крупным шрифтом листов на 30 удастся реализовать хотя бы в количестве 1000 экземпляров.
      Разве только коллекционерам "чего-то там".

      3
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      Рейтинг: +966

      Харченко 9 ноября 2018, 23:56

      Фетисов, не строй из себя значимую личность - ты просто переводчик и не более.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 9 ноября 2018, 23:27

      Причина настолько глубокая и философская, что требует раскрытия её в глобальном масштабе, всё просто, наверняка ещё и бесплатное издание будет...

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > AHTUNGBOL 10 ноября 2018, 11:11

      ...это будет бестселлер!!! Давай,переводчик,строчи,ждём!!! Весь Мир ждёт,да,что Мир----- РОССИЯ !!!

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