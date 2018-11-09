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    «В который раз нам кто-то хочет помешать». Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Рейнджерс»

    Народный артист России Дмитрий Назаров отреагировал песней на победу «Спартака» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс». Россияне три раза уступали в счете, но победили – 4:3.

    «Мы очень долго, очень долго отставали.

    Арбитр Бебек не смотрел почти на нас.

    Глаза хорвата неизвестно где блуждали,

    Но мы на Глазго натянули новый глаз.

    Еще немного, еще чуть-чуть.

    Тройной камбек – он трудный самый.

    Я верю, покер нам по плечу,

    Но гол четвертый такой упрямый.

    В который раз терзают люто нас напасти,

    В который раз нам кто-то хочет помешать,

    Но, наконец, четвертый гол, и это счастье,

    Осталось только это счастье удержать.

    Еще немного, еще чуть-чуть.

    Свисти, хорват, довольно, Бебек.

    Я так победы сейчас хочу,

    Нам так нужна сейчас победа», – спел актер.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Дмитрия Назарова

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    09.11.2018 21:11
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +22

      sasa58 10 ноября 2018, 14:53

      Молодец ,хорошие стихи.Я думаю ,если есть голова писать стихи ,то пиши шлягеры певцы будут петь ,будет течь бабло и через некоторое время купишь клуб СПАРТАК .Для клуба купишь новых Роналду и тд и Будем рвать лигу чемпионов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 10 ноября 2018, 14:37

      Чем люди делаются старше ,тем они становятся мудрее - в этом же случае происходит обратный процесс.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1484

      balam 10 ноября 2018, 10:17

      повар ваще с катушек слетел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 ноября 2018, 06:24

      уже на первом курсе в литературным

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 10 ноября 2018, 06:21

      мы так давно, мы так давно не вылезали,
      Ведь с кухни трудно обожравшись выползать,
      Глаз на анализ у Бебека натянули,
      Кухарке правила удобнее читать.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 ноября 2018, 04:54

      Этот Назарет умеет опошлить всё, чего коснётся )

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 ноября 2018, 23:59

      Ласковый май, штаны на лямках....

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 9 ноября 2018, 23:24

      Иду лесом - лес пою.
      Иду полем - поль пою.

      2
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 9 ноября 2018, 23:04

      А я уже переживать начал,а где же кухарка? Оказывается в запое,видимо немного протрезвел и с похмелья запел.)

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 9 ноября 2018, 22:49

      Ты кто такой? Давай досвидания! Такие как Назаров и Кафель это первые кто сеит смуту. кому нужны твои стихи? Спартаку? Да нет никому.

      3
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