«В который раз нам кто-то хочет помешать». Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Рейнджерс»

Молодец ,хорошие стихи.Я думаю ,если есть голова писать стихи ,то пиши шлягеры певцы будут петь ,будет течь бабло и через некоторое время купишь клуб СПАРТАК .Для клуба купишь новых Роналду и тд и Будем рвать лигу чемпионов.
Народный артист России Дмитрий Назаров отреагировал песней на победу «Спартака» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс». Россияне три раза уступали в счете, но победили – 4:3.
«Мы очень долго, очень долго отставали.
Арбитр Бебек не смотрел почти на нас.
Глаза хорвата неизвестно где блуждали,
Но мы на Глазго натянули новый глаз.
Еще немного, еще чуть-чуть.
Тройной камбек – он трудный самый.
Я верю, покер нам по плечу,
Но гол четвертый такой упрямый.
В который раз терзают люто нас напасти,
В который раз нам кто-то хочет помешать,
Но, наконец, четвертый гол, и это счастье,
Осталось только это счастье удержать.
Еще немного, еще чуть-чуть.
Свисти, хорват, довольно, Бебек.
Я так победы сейчас хочу,
Нам так нужна сейчас победа», – спел актер.