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    Гвардиола: «Алвес сказал, что работать со мной лучше, чем заниматься сексом? Я все же предпочитаю секс»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на отзыв о себе от защитника «ПСЖ» Дани Алвеса. Бразилец сказал: «Работать с Пепом лучше, чем заниматься сексом».

    «Я все же предпочитаю секс, однозначно. Говорите, многие хорошо отзываются о работе со мной? Поверьте, могу составить длинный список людей, утверждающих обратное», – сказал каталонец на пресс-конференции, видео с которой предоставил британский корреспондент Джонатан Смит.

    В частности, Гвардиола два раза выигрывал Лигу чемпионов (с «Барселоной»).

    Источник: Твиттер Джонатана Смита
    Джонатан Смит - журналист ESPN, специализирующийся на «Манчестер Сити».

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    09.11.2018 20:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 ноября 2018, 21:47

      Двусмысленно можно толковать слова Дани Алвеса )))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 ноября 2018, 21:29

      значит это было у них вот только кто какую роль играл

      0
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