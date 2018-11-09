Гвардиола: «Алвес сказал, что работать со мной лучше, чем заниматься сексом? Я все же предпочитаю секс»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на отзыв о себе от защитника «ПСЖ» Дани Алвеса. Бразилец сказал: «Работать с Пепом лучше, чем заниматься сексом».

«Я все же предпочитаю секс, однозначно. Говорите, многие хорошо отзываются о работе со мной? Поверьте, могу составить длинный список людей, утверждающих обратное», – сказал каталонец на пресс-конференции, видео с которой предоставил британский корреспондент Джонатан Смит.

В частности, Гвардиола два раза выигрывал Лигу чемпионов (с «Барселоной»).