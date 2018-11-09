Адвокат: «Жалующиеся на Кокорина и Мамаева заключенные сами ходят в спортзал ради душа»

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал информацию, что его клиенту и Александру Кокорину сократили время для тренировок в спортзале. Это случилось из-за жалоб других заключенных.

«Сейчас у Мамаева и Кокорина времени на тренировки в зале действительно стало меньше, с чем это связано, мне неизвестно. Это всe происходит на усмотрение администрации, они исходят из количества желающих и количества мест, там функционирует два зала. Эти вопросы никак не регламентированы законодательными актами.

Надеюсь, что будет найден компромисс, но пока они занимаются не каждый день. Для футболистов необходимо тренироваться, а большинство содержащихся в тюрьме используют спортзал только для того, чтобы лишний раз сходить в душ. Право такое есть у всех, но там содержится на 500 человек больше, чем предусмотрено по лимиту.

Будем пытаться найти компромисс, чтобы хотя бы не пять дней, а четыре, но ребята тренировались», – сказал юрист.

Футболисты пробудут в СИЗО как минимум до 8 декабря.