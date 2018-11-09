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    Адвокат: «Жалующиеся на Кокорина и Мамаева заключенные сами ходят в спортзал ради душа»

    Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал информацию, что его клиенту и Александру Кокорину сократили время для тренировок в спортзале. Это случилось из-за жалоб других заключенных.

    «Сейчас у Мамаева и Кокорина времени на тренировки в зале действительно стало меньше, с чем это связано, мне неизвестно. Это всe происходит на усмотрение администрации, они исходят из количества желающих и количества мест, там функционирует два зала. Эти вопросы никак не регламентированы законодательными актами.

    Надеюсь, что будет найден компромисс, но пока они занимаются не каждый день. Для футболистов необходимо тренироваться, а большинство содержащихся в тюрьме используют спортзал только для того, чтобы лишний раз сходить в душ. Право такое есть у всех, но там содержится на 500 человек больше, чем предусмотрено по лимиту.

    Будем пытаться найти компромисс, чтобы хотя бы не пять дней, а четыре, но ребята тренировались», – сказал юрист.

    Футболисты пробудут в СИЗО как минимум до 8 декабря.

    Источник: Чемпионат.com

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    09.11.2018 19:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 9 ноября 2018, 21:52

      В камере приелось, хотят разнообразить: душ, спортзал, тренажеры разные к тому же. Ну и типа спортом занимаются.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3782

      anatolich72 9 ноября 2018, 21:37

      В СТОЛОВОЙ И БАНЕ ВСЕ РАВНЫ.

      0
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 9 ноября 2018, 20:08

      Прочитал заголовок и о***л. Неужели Дик Адвокат индивидуально работает с сашейпашей? Всё! На сегодня пить хватит!

      4
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 9 ноября 2018, 20:07

      Ах вот оно че Михалыч, парни задумали в душе свиданку устроить?)))

      1
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