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    «Росбалт»: Кокорину и Мамаеву сократили часы спортзала в «Бутырке». Игроки намерены подать жалобу

    Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву сократили время посещения спортзала в СИЗО.

    Изначально администрация «Бутырки» разрешила футболистам заниматься пять дней в неделю. Теперь же они смогут тренироваться всего два дня. Такое решение было принято в связи с тем, что большинство заключенных СИЗО также хотят посещать спортзал, но из-за футболистов остальным перестало хватать времени для этого.

    Кокорин с Мамаевым опасаются, что такое ограничение отрицательно отразится их спортивной форме. Они намерены подать жалобу.

    Источник: «Росбалт»

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    08.11.2018 16:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 17:19

      После ЧМ2018 футбол у нас стали любить больше.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 ноября 2018, 17:19

      Хорошо хоть, что нахождение в Бутырке не мешает зарабатывать по контракту.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 ноября 2018, 17:10

      правильно в сизо все равны каждому по потребности и гуманности не больше ни меньше

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 ноября 2018, 17:06

      Боятся, что выскочат из Бутырок и сразу голов ЦСКА накостыляют. А если еще и Спартаку...!?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 8 ноября 2018, 16:58

      Чтобы посещать регулярно спортзал не надо было в бутырку лезть!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 8 ноября 2018, 16:49

      Популярность футбола в СИЗО растет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 ноября 2018, 16:32

      Бухалово в СапСане, отрицательно сказывается на спортивной форме.))))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 8 ноября 2018, 16:31

      толчки драить должны они там тренироваться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25044

      bset 8 ноября 2018, 16:25

      Налицо демонстрация различия между равенством и справедливость. Равенство - это дать одинаковое количество времени в зале всем заключенным. Справедливость - это дать Кокорину и Мамаеву тренироваться больше, так как они профессиональные спортсмены.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > bset 8 ноября 2018, 17:07

      Ага, в СИЗО очередь в спортзал стоит за 400 руб в час.

      0
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