«Росбалт»: Кокорину и Мамаеву сократили часы спортзала в «Бутырке». Игроки намерены подать жалобу

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву сократили время посещения спортзала в СИЗО.

Изначально администрация «Бутырки» разрешила футболистам заниматься пять дней в неделю. Теперь же они смогут тренироваться всего два дня. Такое решение было принято в связи с тем, что большинство заключенных СИЗО также хотят посещать спортзал, но из-за футболистов остальным перестало хватать времени для этого.

Кокорин с Мамаевым опасаются, что такое ограничение отрицательно отразится их спортивной форме. Они намерены подать жалобу.