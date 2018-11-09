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    Себальос: «Благодарен Лопетеги, но смена тренера пошла «Реалу» на пользу»

    Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос заявил, что смена тренера пошла команде на пользу.

    Бывший главный тренер мадридцев Хулен Лопетеги был отправлен в отставку после поражения от «Барселоны» (1:5) в 10-м туре Примеры. После того, как исполняющим обязанности тренера стал Сантьяго Солари, «Реал» одержал три победы в трех встречах.

    «Я очень благодарен Лопетеги, потому что он дал мне шанс, поскольку в прошлом году я играл очень мало. Но я думаю, что смена тренера принесла пользу «Реалу».

    Мы достигли дна в Барселоне. Отныне у команды есть амбиции и желание заставить замолчать критиков», – сказал Себальос.

    После 11-ти туров «Реал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 17 очков и отставая от лидирующей «Барселоны» на семь баллов.

    Источник: Tribalfootball

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    09.11.2018 18:30
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