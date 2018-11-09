Football Leaks: «Манчестер Сити» в 2016 году пообещал Сане 28 миллионов за три сезона, чтобы он не перешел в «Баварию»

«Манчестер Сити» пообещал гарантированную зарплату полузащитнику Лерою Сане, чтобы уговорить его на переход из «Шальке» в 2016 году.

Футболиста также хотела приобрести «Бавария». Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на отчеты Football Leaks, «Сити» заверили его, что заплатят 28 миллионов евро в течение трех лет. Английский клуб обязался компенсировать немцу разницу, если зарплата и бонусы хавбека за данный промежуток времени не составят нужную сумму.

«Манчестер Сити» заплатил «Шальке» за трансфер Сане 50 миллионов евро.