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    Football Leaks: «Манчестер Сити» в 2016 году пообещал Сане 28 миллионов за три сезона, чтобы он не перешел в «Баварию»

    «Манчестер Сити» пообещал гарантированную зарплату полузащитнику Лерою Сане, чтобы уговорить его на переход из «Шальке» в 2016 году.

    Футболиста также хотела приобрести «Бавария». Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на отчеты Football Leaks, «Сити» заверили его, что заплатят 28 миллионов евро в течение трех лет. Английский клуб обязался компенсировать немцу разницу, если зарплата и бонусы хавбека за данный промежуток времени не составят нужную сумму.

    «Манчестер Сити» заплатил «Шальке» за трансфер Сане 50 миллионов евро.

    Источник: Spiegel

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    09.11.2018 18:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 9 ноября 2018, 18:13

      Fake leaks.

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