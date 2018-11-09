Мамаев: «У меня все хорошо. С Кокориным не удается общаться»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, как у него обстоят дела в СИЗО «Бутырка». Хавбек сообщил, что ему не удается пообщаться с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

Оба футболиста были задержаны за участие в нескольких драках в центре Москвы 8 октября. Суд арестовал их на два месяца. Кокорин и Мамаев обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Ранее стало известно, что следствие по делу игроков продлят до 8 февраля.

«У меня все хорошо. С Сашей не удается общаться», – сказал Мамаев.