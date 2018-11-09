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    Мамаев: «У меня все хорошо. С Кокориным не удается общаться»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, как у него обстоят дела в СИЗО «Бутырка». Хавбек сообщил, что ему не удается пообщаться с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    Оба футболиста были задержаны за участие в нескольких драках в центре Москвы 8 октября. Суд арестовал их на два месяца. Кокорин и Мамаев обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Ранее стало известно, что следствие по делу игроков продлят до 8 февраля.

    «У меня все хорошо. С Сашей не удается общаться», – сказал Мамаев.

    Источник: News.ru

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    09.11.2018 16:11
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2293

      kvm 9 ноября 2018, 20:15

      вот и оставайтесь там...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 18:38

      Нельзя вам вдвоем вообще встречаться ,возьметесь за старое.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 ноября 2018, 18:33

      Даже в тюрьме всё может быть хорошо )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +565

      Damir07 9 ноября 2018, 18:04

      Они месяц не общаться и ни каких проблем нету ни кто ни на кого не нападает уже ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1340

      ruded 9 ноября 2018, 17:39

      максимально возможно будут держать, чтобы потом дать условку или принудиловку.. Лучше бы чиновников воспитывали содержанием в СИЗО.

      2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 9 ноября 2018, 17:29

      Было бы классно если бы хотя бы на уровне сборных, применялись санкции в виде заключения под стражу, за некачественно проведенный матч и т.д.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 ноября 2018, 17:24

      Ранее стало известно, что следствие по делу игроков продлят до 8 февраля.
      ---------------------------
      И чего, там 2 эпизода не могут за неделю разглядеть или подачек ждут?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 9 ноября 2018, 17:14

      Идет на поправку, кокорязависимость тяжкий недуг.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 ноября 2018, 17:13

      ну вот а вы переживали и домой просились ведь всё там хорошо в тепле в чистоте 3х разовое питание по утрам блинчики со сметаной и спортзал к вашим услугам а вечерами на письма всем отвечаете

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 9 ноября 2018, 17:13

      а в спортзале...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Decorhome 9 ноября 2018, 17:26

      400 р. за час помножь на 4 месяца и получишь причину.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome > prezent2017 9 ноября 2018, 17:30

      с их возможностями извини и при тарифе 4000 за час можно было круглосуточно тренироваться

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