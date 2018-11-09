«Спорт-Экспресс»: «Спартак» и «Арсенал» заключили соглашение по Кононову

«Спартак» и «Арсенал» подписали соглашение, регулирующее порядок перехода в московский клуб главного тренера туляков Олега Кононова.

Сегодняшняя встреча 14-го тура РПЛ с «Анжи» станет последней для 52-летнего специалиста во главе «Арсенала». После матча он перейдет в «Спартак». Скорее всего, Кононов приступит к тренировкам с красно-белыми уже после паузы на игры сборных.

По договору между клубами вместе с Кононовым в «Спартак» перейдет весь его штаб. Москвичи заплатят тульскому клубу отступные в размере около 500 тысяч евро. Соглашение со стороны «Спартак» подписал генеральный директор клуба Сергей Родионов.

Контракт Кононова с красно-белыми будет рассчитан до окончания текущего сезона. По некоторым данным, в нем будет присутствовать пункт о продлении на год, если «Спартак» попадет в тройку по итогам чемпионата России.