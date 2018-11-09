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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» и «Арсенал» заключили соглашение по Кононову

    «Спартак» и «Арсенал» подписали соглашение, регулирующее порядок перехода в московский клуб главного тренера туляков Олега Кононова.

    Сегодняшняя встреча 14-го тура РПЛ с «Анжи» станет последней для 52-летнего специалиста во главе «Арсенала». После матча он перейдет в «Спартак». Скорее всего, Кононов приступит к тренировкам с красно-белыми уже после паузы на игры сборных.

    По договору между клубами вместе с Кононовым в «Спартак» перейдет весь его штаб. Москвичи заплатят тульскому клубу отступные в размере около 500 тысяч евро. Соглашение со стороны «Спартак» подписал генеральный директор клуба Сергей Родионов.

    Контракт Кононова с красно-белыми будет рассчитан до окончания текущего сезона. По некоторым данным, в нем будет присутствовать пункт о продлении на год, если «Спартак» попадет в тройку по итогам чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2018 15:50
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 ноября 2018, 11:16

      вспомни судьбу Аленичева.... вспомни Карпина.... Карпин от этого только в этом году отошел, а Аленичев до сих пор в штопоре...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +65

      Брина 9 ноября 2018, 19:18

      Ещё один подбитый лётчик будет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2214

      spam2009 9 ноября 2018, 18:45

      пока у нас в стране игроки сливают тренеров и играют когда им заблагорассудится, все пустое. Тренера можно даже вообще не брать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6256

      rash1959 9 ноября 2018, 18:43

      НЕ ВЕРЮ!!!!! Не хочу верить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12162

      BRO_football 9 ноября 2018, 18:33

      Отступные всего 500 тысяч евро? Мало! Если постараться, то со Спартака можно больше содрать. Разговоров-то было, будто Арсенал вовремя спохватился и поднял их до 3 млн. евро. Тот же Спорт-Экспресс об этом писал.

      -1
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 9 ноября 2018, 18:26

      Овчинка выделки не стоит.
      В связи с подписанием нового тренера вновь все успокоилось. Назаров будет до конца сезон ждать, когда наладится игра. Трансферов не будет, так как нет задач под них. Третье место должны брать и с таким составом. Еврокубки - как получится. Молодежь - очередные ожидания. Но вы ходите на стадион и несите свои денежки!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 ноября 2018, 18:19

      Пополнить свой послужной тренерский список известной популярной командой ?... Другой мотивации я не вижу для прихода на полгода в клуб.

      2
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      Рейтинг: +75

      igoor52 9 ноября 2018, 18:11

      Короче-БРЕСТСКИЙ МИР!!! ПОЗОР!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 9 ноября 2018, 17:39

      в декабре выгонят его

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 ноября 2018, 17:28

      Крыша у Кононова поехала совсем. И отступные никакие.

      2
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