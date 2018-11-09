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    Рейнгольд: «Противно слушать, что «Локомотив» прибавляет в игре. Не раз говорил Семину: «Юра, заканчивай»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов.

    Московская команда потерпела четыре поражения в четырех матчах с разницей мячей 2-11.

    «За «Локомотив» особенно обидно, ведь железнодорожники – чемпионы России, лицо нашего футбола! Но такой чемпион, который меньше трех голов в важных матчах не пропускает, – это караул! Группа-то у «Локомотива» – ничего особенного. При этом постоянно слышу о том, что «Локомотив» якобы прибавляет в игре, слушать это противно. Увы, наши команды абсолютно не готовы играть в Лиге чемпионов.

    Юрию Палычу [Семину] тяжело, он же операцию пережил на сердце, как и я – четыре шунта. Во вред здоровью идет ему сейчас работа в «Локомотиве». Не раз я ему говорил: «Юра, заканчивай, ты и так оставил потрясающий след в российском футболе», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.11.2018 13:16
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +204

      Juic 10 ноября 2018, 22:06

      Ещё один всёпропало...

      0
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      Рейтинг: +843

      Князев 9 ноября 2018, 22:29

      Рейнгольд не романтик. Ему не понять душу глубокого, влюблённого в футбол человека!!!

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 9 ноября 2018, 21:36

      Пенсия маленькая вот и выкручивается старик Рейнгольд как может. Здесь видимо от Геркуса перепало.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 ноября 2018, 19:54

      Старик опять бредит....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 9 ноября 2018, 18:42

      Валера, ты тоже заканчивай...

      0
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 9 ноября 2018, 18:07

      а по моему Палыч . наоборот -вторую молодость переживает , после чемпионства ! Да , был у него провал до этого длиною в 10 лет.

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 9 ноября 2018, 17:40

      Ощущение, что Семин, в ЛЧ, наигрывает схемы для ЧР, и результаты там уже не главное. Ловить уже нечего, а пользу извлечь можно. Мелко копаешь, Валера.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 ноября 2018, 17:28

      Сам перенёс операцию на сердце, а "волнуется" за других. Какой заботливый! А то, что "Локо" только при Сёмине сносно играет в последние годы его не волнует. Часто бывает, что где-то убывает, а где-то прибывает одновременно. Чтобы постоянно прибывало, нужна долгая работа, а не дёрганье коллектива. Да, Сёмин стар и нездоров (пожелаем ему сил и здоровья),но где взять людей, которые смогли бы так пахать, как Шпалыч. И когда же у нас начнут, наконец, воспитывать своих талантливых ребят и делать для них такие условия, чтобы они не разбегались по миру сидеть на "лавках" лежать в "лазаретах" (конечно, совсем без травм не бывает) большую часть карьеры.

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 9 ноября 2018, 17:24

      Группа "ничего особенного"?? Ты идиот, Валера!

      -1
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Nesterenko 9 ноября 2018, 19:10

      Эмммм...Да, ничего особенного. Это слабейшая группа в нынешней ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +310

      iluha1907 > Владимирыч 9 ноября 2018, 21:03

      Она самая ровная, нет условной барсы и нет условной виктории.

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > Владимирыч 10 ноября 2018, 03:38

      Да что вы говорите? Вы от таких "слабых" 5:1 отхватывали.

      -1
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      Рейтинг: +975

      Mr Green > Nesterenko 12 ноября 2018, 11:04

      в ЛЧ по определению слабых команд нет. да, нет в этой группе супер топов, но все 3 команды очень боевитые, да и настраиваться проще на топ клуб, чем на средняк

      -1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 ноября 2018, 17:12

      А потом сижу и думаю, что такое Локомотив и кто такой Юра.

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