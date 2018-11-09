Рейнгольд: «Противно слушать, что «Локомотив» прибавляет в игре. Не раз говорил Семину: «Юра, заканчивай»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов.

Московская команда потерпела четыре поражения в четырех матчах с разницей мячей 2-11.

«За «Локомотив» особенно обидно, ведь железнодорожники – чемпионы России, лицо нашего футбола! Но такой чемпион, который меньше трех голов в важных матчах не пропускает, – это караул! Группа-то у «Локомотива» – ничего особенного. При этом постоянно слышу о том, что «Локомотив» якобы прибавляет в игре, слушать это противно. Увы, наши команды абсолютно не готовы играть в Лиге чемпионов.

Юрию Палычу [Семину] тяжело, он же операцию пережил на сердце, как и я – четыре шунта. Во вред здоровью идет ему сейчас работа в «Локомотиве». Не раз я ему говорил: «Юра, заканчивай, ты и так оставил потрясающий след в российском футболе», – сказал Рейнгольд.