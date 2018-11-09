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    «Эвертону» на два года запретили регистрировать молодых футболистов

    «Эвертон» получил запрет на регистрацию молодых игроков для академии на два года.

    Такое решение было принято в отношении клуба за нарушения в процедуре подписания молодых футболистов. Ранее стало известно, что «Эвертон» занимался переманиванием юных футболистов, воздействуя в том числе на их родителей.

    Данное ограничение затрагивает футболистов до 18 лет при переходе из других клубов Премьер-лиги. Еще клуб получил штраф на 500 тысяч фунтов стерлингов.

    В «Эвертоне» не собираются обжаловать это решение.

    Источник: BBC

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    09.11.2018 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 9 ноября 2018, 12:31

      Тут штраф, а Барсу и Атлетико в свое время на 2 окна дисклы получали, когда у тех тупые нигроиды вместо своего настоящего возраста указывали по 18-19 лет

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