«Эвертону» на два года запретили регистрировать молодых футболистов

«Эвертон» получил запрет на регистрацию молодых игроков для академии на два года.

Такое решение было принято в отношении клуба за нарушения в процедуре подписания молодых футболистов. Ранее стало известно, что «Эвертон» занимался переманиванием юных футболистов, воздействуя в том числе на их родителей.

Данное ограничение затрагивает футболистов до 18 лет при переходе из других клубов Премьер-лиги. Еще клуб получил штраф на 500 тысяч фунтов стерлингов.

В «Эвертоне» не собираются обжаловать это решение.