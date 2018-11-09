«Эвертону» на два года запретили регистрировать молодых футболистов

Тут штраф, а Барсу и Атлетико в свое время на 2 окна дисклы получали, когда у тех тупые нигроиды вместо своего настоящего возраста указывали по 18-19 лет
«Эвертон» получил запрет на регистрацию молодых игроков для академии на два года.
Такое решение было принято в отношении клуба за нарушения в процедуре подписания молодых футболистов. Ранее стало известно, что «Эвертон» занимался переманиванием юных футболистов, воздействуя в том числе на их родителей.
Данное ограничение затрагивает футболистов до 18 лет при переходе из других клубов Премьер-лиги. Еще клуб получил штраф на 500 тысяч фунтов стерлингов.
В «Эвертоне» не собираются обжаловать это решение.