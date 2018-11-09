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    Мещеряков: «Нужно обыгрывать «Рубин», чтобы продолжить погоню за «Зенитом» и вернуться в ЛЧ в следующем сезоне»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о настрое железнодорожников на предстоящий матч 14-го тура РПЛ против «Рубина».

    «Я бы не стал связывать между собой игры Лиги чемпионов и чемпионата России, на мой взгляд, биться в каждом матче – дело чести для нашей команды.

    Нам надо добиться как можно лучшего результата в Казани, чтобы продолжить погоню за «Зенитом», укрепить свои позиции в национальном первенстве и вернуться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    На европейской арене мы хотим показать, что являемся хорошими учениками и быстро учимся на тех ошибках, которые сгубили команду в четырех матчах нынешнего розыгрыша группового этапа», – сказал Мещеряков.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 ноября, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    09.11.2018 10:43
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +370

      mirspirs 10 ноября 2018, 00:28

      Вот шапкозакидадельские заявления про погоню не стоит бросать. Я сколько помню локомотив (с 1998) все время была отвратительная весна. Формы нет, катают ничьи, потом догоняют и под осень, но запаса конкурентов хватает. Вспоминается особо переходной сезон, где в третьем круге облажались по полной и всем подряд, хотя болтали так же. В прошлом сезоне не жужжали и доехали до чемпионства. В этом году может помочь только чудо, если в зените ломанется Дзюба, а кокорин шконку будет полировать.

      Злопыхателям не стоит волноваться, да, результат отвратный в группе, но команда прошлым сезоном заслужила игру в лч. Да, им указали на место российских клубов даже на фоне середнячков. И вечные возгласы вот пустите туда динамо, Ростов, арсенал и т.д. Ну а толку. Про опыт европейский можно сколько угодно говорить, но куда он дальше применим. Попыталась счастья Уфа, с трудом прошла две стадии с карликами и не дожала Глазго вдевятером. Молодцы в любом случае. А по справедливости там должен был быть курский клуб, который бы слил люксембургской команде и очередные фантики середняка рфпл (условного рубина или динамо) скул ли бы почему же не мы, мы бы точно поиграли. Игра в ле для российских клубов это тоже развлекуха на групповой стадии, потом присоединяется 3 места из лч и выносят всех.

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 ноября 2018, 19:03

      Вы, как чемпионы прорвали дно, в одной из слабейших групп--я не хочу видеть больше паровоз в ЛЧ да и в ЛЕ..Унылое гумнище, а не футбол.. Пусть лучше другая команда из РПЛ играет, тот же Ростов, Динамо..ЦСКА с зеленой молодежью и то в разы лучше играет..

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 ноября 2018, 16:51

      Зачем? Опять позориться???!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +255

      aleksander 9 ноября 2018, 16:13

      Для чего??? Опять позориться и не набирать евроочки в копилку???!!! Нет уж спасибо, такого позора как ваш в этом году хватает!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 15:25

      Все хотят выиграть.

      4
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha 9 ноября 2018, 15:02

      Уступите место Ростову.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 9 ноября 2018, 14:23

      А зачем в ЛЧ локо? Очков в копилку - минимум. Престиж России ...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 ноября 2018, 14:17

      А чего там тебе делать, господин 0 очков?

      0
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      Рейтинг: +1018

      Чехов на Садовой 9 ноября 2018, 13:04

      Паровоз потёк! Какая лига? Кому лига? Всё-же пропало, шеф! Всё прокакали. Вместо рейтинговых очков - одни убытки и позор. Нет уж, лучше пусть татары очки отнимут!

      1
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      Рейтинг: +6423

      Увинстон Паркс 9 ноября 2018, 12:31

      Локо вперед!

      0
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