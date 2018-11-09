Мещеряков: «Нужно обыгрывать «Рубин», чтобы продолжить погоню за «Зенитом» и вернуться в ЛЧ в следующем сезоне»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о настрое железнодорожников на предстоящий матч 14-го тура РПЛ против «Рубина».

«Я бы не стал связывать между собой игры Лиги чемпионов и чемпионата России, на мой взгляд, биться в каждом матче – дело чести для нашей команды.

Нам надо добиться как можно лучшего результата в Казани, чтобы продолжить погоню за «Зенитом», укрепить свои позиции в национальном первенстве и вернуться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На европейской арене мы хотим показать, что являемся хорошими учениками и быстро учимся на тех ошибках, которые сгубили команду в четырех матчах нынешнего розыгрыша группового этапа», – сказал Мещеряков.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 ноября, в 16:30 по московскому времени.