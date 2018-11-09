Мещеряков: «Нужно обыгрывать «Рубин», чтобы продолжить погоню за «Зенитом» и вернуться в ЛЧ в следующем сезоне»

Вот шапкозакидадельские заявления про погоню не стоит бросать. Я сколько помню локомотив (с 1998) все время была отвратительная весна. Формы нет, катают ничьи, потом догоняют и под осень, но запаса конкурентов хватает. Вспоминается особо переходной сезон, где в третьем круге облажались по полной и всем подряд, хотя болтали так же. В прошлом сезоне не жужжали и доехали до чемпионства. В этом году может помочь только чудо, если в зените ломанется Дзюба, а кокорин шконку будет полировать.
Злопыхателям не стоит волноваться, да, результат отвратный в группе, но команда прошлым сезоном заслужила игру в лч. Да, им указали на место российских клубов даже на фоне середнячков. И вечные возгласы вот пустите туда динамо, Ростов, арсенал и т.д. Ну а толку. Про опыт европейский можно сколько угодно говорить, но куда он дальше применим. Попыталась счастья Уфа, с трудом прошла две стадии с карликами и не дожала Глазго вдевятером. Молодцы в любом случае. А по справедливости там должен был быть курский клуб, который бы слил люксембургской команде и очередные фантики середняка рфпл (условного рубина или динамо) скул ли бы почему же не мы, мы бы точно поиграли. Игра в ле для российских клубов это тоже развлекуха на групповой стадии, потом присоединяется 3 места из лч и выносят всех.
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о настрое железнодорожников на предстоящий матч 14-го тура РПЛ против «Рубина».
«Я бы не стал связывать между собой игры Лиги чемпионов и чемпионата России, на мой взгляд, биться в каждом матче – дело чести для нашей команды.
Нам надо добиться как можно лучшего результата в Казани, чтобы продолжить погоню за «Зенитом», укрепить свои позиции в национальном первенстве и вернуться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
На европейской арене мы хотим показать, что являемся хорошими учениками и быстро учимся на тех ошибках, которые сгубили команду в четырех матчах нынешнего розыгрыша группового этапа», – сказал Мещеряков.
Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 ноября, в 16:30 по московскому времени.