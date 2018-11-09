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    Хомуха: «Матч ЦСКА с «Зенитом» уже давно является самым интригующим в РПЛ»

    Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха ждет интересной игры в матче 14-го тура российской Премьер-лиги, в котором столичный клуб примет гостей из Санкт-Петербурга.

    «Противостояние этих команд уже давно является одним из самых главных и интригующих в чемпионате. Уверен, что и в этот раз матч будет крайне интересным для зрителей. Оба соперника обладают очень хорошей обоймой исполнителей, но с учетом того, что на этой неделе и ЦСКА, и «Зенит» проводили игры в еврокубках, исход их очной встречи в первую очередь зависит от морально-волевых качеств футболистов и от того, кто быстрее восстановится.

    ЦСКА омолодился, поэтому неудивительно, что результаты у него пока не слишком стабильные. На кураже ребята могут прыгнуть выше головы и одержать впечатляющую победу, как в игре с мадридским «Реалом» (1:0). Но пока им не хватает сил и опыта, чтобы на постоянной основе выдавать такой футбол. Поэтому спады закономерны – армейской молодежи еще нужно время, чтобы демонстрировать класс от игры к игре.

    Многие футболисты «Зенита» играли летом на чемпионате мира, поэтому уже испытывают усталость. Особенно это заметно по игре Артема Дзюбы в последнем матче. Он отыграл на пределе своих возможностей весь год, и закономерно, что сейчас переживает спад. Тем более у Семака не очень большие возможности для ротации – при всей внешней величине скамейки на ней находится не так много футболистов, которые с ходу могут заменить лидеров», – сказал Хомуха.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» состоится в воскресенье, 11 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    09.11.2018 10:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 9 ноября 2018, 21:13

      Блин, главный матч тура и не покажут по Матч ТВ( а матчи аутсайдеров Анжи Енисея Уфы Динамо показывают, нафига нам это, кто их смотрит вообще. Безобразие на главном спортивном канале страны

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 ноября 2018, 17:46

      интриган хомуха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 9 ноября 2018, 15:29

      Что интересного ?Кони станут в оборону и будут отбиваться изредка контратакуя.Бомжи забьют какого нить "дурака" а в конце Семак скажет у нас сложный график и так стараемся , будем совершенствоваться

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 15:11

      Матч тура. По другому не назовешь.

      4
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      Рейтинг: +616

      smersh45 9 ноября 2018, 14:30

      я думаю кто серьезнее подойдёт к игре тот и возьмёт 3 очка главное что бы судьи не мешали ждём интересной игры (успеха Зениту)

      1
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 9 ноября 2018, 14:29

      Думаю закрытая игра будет с минимумом моментов. На три результата. Зенит более грамотно с бордо повёл себя... Посмотрим)

      0
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 9 ноября 2018, 14:25

      Каждый петух свой курятник хвалит)

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 ноября 2018, 14:16

      Чего там интригующего, раз 5 в ничью играли, ходили как дохлые мухи. И сейчас то же будет скорей всего.

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 9 ноября 2018, 13:09

      1 место Зенит-Спартак, 2 место Зенит-Цска 3 место Цска-Спартак. Это для меня так.У кого то приоритеты другие.

      1
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 9 ноября 2018, 12:11

      А в чём интрига? Завтра все тренера скажут: Ведём обычную подготовку...

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