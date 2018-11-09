Хомуха: «Матч ЦСКА с «Зенитом» уже давно является самым интригующим в РПЛ»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха ждет интересной игры в матче 14-го тура российской Премьер-лиги, в котором столичный клуб примет гостей из Санкт-Петербурга.

«Противостояние этих команд уже давно является одним из самых главных и интригующих в чемпионате. Уверен, что и в этот раз матч будет крайне интересным для зрителей. Оба соперника обладают очень хорошей обоймой исполнителей, но с учетом того, что на этой неделе и ЦСКА, и «Зенит» проводили игры в еврокубках, исход их очной встречи в первую очередь зависит от морально-волевых качеств футболистов и от того, кто быстрее восстановится.

ЦСКА омолодился, поэтому неудивительно, что результаты у него пока не слишком стабильные. На кураже ребята могут прыгнуть выше головы и одержать впечатляющую победу, как в игре с мадридским «Реалом» (1:0). Но пока им не хватает сил и опыта, чтобы на постоянной основе выдавать такой футбол. Поэтому спады закономерны – армейской молодежи еще нужно время, чтобы демонстрировать класс от игры к игре.

Многие футболисты «Зенита» играли летом на чемпионате мира, поэтому уже испытывают усталость. Особенно это заметно по игре Артема Дзюбы в последнем матче. Он отыграл на пределе своих возможностей весь год, и закономерно, что сейчас переживает спад. Тем более у Семака не очень большие возможности для ротации – при всей внешней величине скамейки на ней находится не так много футболистов, которые с ходу могут заменить лидеров», – сказал Хомуха.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» состоится в воскресенье, 11 ноября, в 19:00 по московскому времени.